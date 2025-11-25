赤ちゃん柴犬がカメラに向かってワンワンと吠えますが…？世界一怖くない威嚇に悶絶する人が続出中！話題の投稿は、記事執筆時点で41万回再生を突破。「可愛いでしかない♡」「全然怖くないよ～」「癒しをありがとう」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『世界一怖くない威嚇』カメラに向かって吠える赤ちゃん柴犬→一生見ていたい『精一杯な光景』】

赤ちゃん柴犬の威嚇とは…？

TikTokアカウント「araremama0214」に投稿されたのは、2022年生まれの黒柴犬「あられ」ちゃんが子犬だったころのワンシーン。

飼い主さんがあられちゃんを撮影していると、警戒するように吠え始めたといいます。一生懸命吠えていますが『ワンワン』というより『アンッアンッ』と子犬特有の甲高い鳴き声は、まったく怖くありません…！

むしろ精一杯の威嚇は『かわいい』以外に言葉が見つからないほど。小さな体をコロコロと揺らし、カメラに近づいては離れを繰り返していたとか。

可愛すぎる威嚇に悶絶♡

怖いけど興味津々…そんな心境のあられちゃん、カメラに近づいたときのドアップのお顔は無邪気そのもの。あられちゃんの一挙手一投足から目を離すことができず「一生見ていられる！」とのコメントも届くほど。

こうやってたくさんの初めてを経験して成長していくのでしょうね。あられちゃんの世界一怖くない威嚇は、多くの人に笑顔と癒しを届けたのでした♡

この投稿にニヤニヤした人は多いようで「天使だ…」「可愛すぎてメロメロ」「あーこわいこわいｗｗ」などのコメントが寄せられています。

ある物を抱き枕にしてスヤスヤ

可愛すぎる威嚇をお見せしたあられちゃんですが、スヤスヤと眠る愛くるしい姿もご紹介します。この日、飼い主さんが見たのは、トイレットペーパーの芯を抱き抱えて眠るあられちゃんのお姿…！

サイズ感は抱き枕そのもの。トイレットペーパーの芯をおもちゃにして遊ぶこともあるそうなので、疲れてそのまま眠ってしまったのかもしれませんね。

その無邪気で愛らしい寝顔は、地上に舞い降りた天使かと見紛うほど…！遊んで食べて眠って…飼い主さんの愛情を注がれながらあられちゃんはスクスクと成長することでしょう♡

TikTokアカウント「araremama0214」には、あられちゃんのパピー期が投稿されています。コロコロと可愛い姿に癒されてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「araremama0214」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております