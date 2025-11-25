大好きなトリマーさんとの再会に大喜びするわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で50万1000回再生を突破し、「しっぽ飛んでいきそうw」「ファンサの神」「モップみたいで可愛すぎ」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：トリマーのお姉さんが大好きな犬→ドアの前で出待ちして…まるで『恋』をしているような光景】

ドアの前で出待ちして…

TikTokアカウント「chiwappp_uni」の投稿主さんは、『うに』ちゃんという可愛いわんこと暮らしています。この日、うにちゃんは「ある人」を出待ちしていたそうです。扉の前で待ちわびるうにちゃんは、早くも低姿勢になりワクワクが止まりません…。耳をペタンと倒して扉の前に張り付く姿が可愛い…♡

うにちゃんが待っていたのは、なんとトリマーさん！実は、行きつけのトリミングに来ていたのです。うにちゃんはトリマーさんのことが大好き。トリマーさんに呼ばれるまで、今か今かと待っていました。あまりにトリマーさんのことが好きすぎて、恋をしているのかと思うほどなのだそう。

全力で喜ぶ姿にホッコリ♡

そこへ、ついにトリマーさんが現れました。トリマーさんが扉を開くと、うにちゃんは大喜び！尻尾を大きく振り過ぎて、全身がウネウネと持っていかれるほど…。撫でてもらうと喜びは最高潮に。体を床にペタリと付けて、再会の喜びを表現したそうです。

トリミングが終わったあとも、テンションが高いままだったといううにちゃん。アザラシのような見た目になって、ゴキゲンで帰ってきたといいます。毎回おしゃれにトリミングしてくれるトリマーさんのことが大好きでたまらないうにちゃんなのでした！

そんなエピソードに笑みがこぼれた人が多いようで、投稿には「感情丸出しすぎて可愛い」「こんなに喜ばれたら本望だね」「続けたらウエストがスリムになりそう」など沢山の反響がありました。

尻尾を振っているワケは…

別の日、またまた尻尾を振っているうにちゃんの姿が紹介されました。しかし、今回は再会の喜び…というわけではありません。実は、鏡に映る自分の姿を見て尻尾を振っていたのです。

素敵なスタイを付けた自分の姿が可愛くて、ゴキゲンだったのでしょうか。「これが…わたし？」と喜びの表情で鏡の中の自分と目を合わせていたとか。

いつでもウキウキなうにちゃんの姿に、見ている方まで癒されてしまいますね。

TikTokアカウント「chiwappp_uni」には、うにちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「chiwappp_uni」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。