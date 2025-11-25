¹Åç¡¦°Â·ÝÂÀÅÄ¤Îà¼ùÎð1100Ç¯áÂç¶ä°É¤Ë9.1Ëü¿Í´¶Ã²¡¡²«¶â¿§¤ËÀ÷¤Þ¤ë...°µ´¬¤Î¸¸ÁÛ¶õ´Ö
¡Ö¹Åç¤Ë¤¢¤ë¼ùÎð1100Ç¯¤ÎÂç¥¤¥Á¥ç¥¦¡×
¡ÚÏÃÂê¤Î¥Ý¥¹¥È¡Û201.9ËüÉ½¼¨¡¢9.1Ëü¤¤¤¤¤Í¤Îà°µ´¬¤ÎÂç¶ä°Éá
¤½¤ó¤Ê¥Ý¥¹¥È¤¬X¾å¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îbird¡Ê¡÷3m1ek¡Ë¤µ¤ó¤¬2025Ç¯11·î17Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸«»ö¤Ê¥¤¥Á¥ç¥¦¤ÎÂçÌÚ¤òÂª¤¨¤¿1Ëç¡£
¿äÄê¼ùÎð¤Ï1100Ç¯¤òÄ¶¤¨¡¢¹Åç¸©¤ÎÅ·Á³µÇ°Êª¤Ë¤â»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ¾ÌÚ¡½¡½¹Åç¸©°Â·ÝÂÀÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅû²ì¤ÎÂç¶ä°É¡×¡£
¼ù¹â49¥á¡¼¥È¥ë¡¢¼þ°Ï8.2¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÌÚ¤¬Ìë¤Î¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç²«¶â¿§¤Ëµ±¤¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¤â²«¿§¤¤¤¸¤å¤¦¤¿¤ó¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Åû²ìÂçºÐ¿À¼Ò¤Î¶Æâ¤Ë¤¢¤ë¤³¤ÎÂç¶ä°É¤Ï¡¢¹ÈÍÕ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸¸ÁÛÅª¤Ê¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡ÊÎãÇ¯11·î¾å½Üº¢¼Â»Ü¡¢25Ç¯¤Ï½ªÎ»¡Ë¡£
1100Ç¯´Ö¤ÎÎò»Ë¤¬Ç÷¤ê¤¯¤ë
Åê¹Æ¼Ô¡¦bird¤µ¤ó¤Ïº£²ó½é¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö1100Ç¯¤â¤Î´Ö¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬¤³¤Î¥¤¥Á¥ç¥¦¤òÄ¯¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤È»×¤¦¤Èµ¤¤¬±ó¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×
¤È¡¢»£±Æ»þ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Î°µÅÝÅª¤ÊÇ÷ÎÏ¤ÎÂç¶ä°É¤Ë¤Ï¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é9Ëü1000·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤Î¤Û¤«¡¢
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤¿¤é°µÅÝ¤µ¤ì¤½¤¦¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¤³¤ì¤ÏÂç¤¤¤¡ª¡ª¼ùÎð¤â1000Ç¯±Û¤¨¤È¤Ï°µ´¬¤Ç¤¹¡×
¡Ö¤¹¤´¤¤Ç÷ÎÏ¤Ç¤¹✨¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÆ±¤¸¾ì½ê¤Çµ±¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¶ä°É¤ÎÌÚ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÀ¸¤¤ëÎò»Ë¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼:Met)