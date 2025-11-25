¥ä¥¯¥ë¥È3°Ì¤ÎÁÏ²ÁÂç¡¦»³ºê¤¬²¾·ÀÌó¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¿¡ÖÍ°°æÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¢ÁÏ²ÁÂç¡¦»³ºêÂÀÍÛÅê¼ê¡Ê22¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç·ÀÌó¶â5500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð900Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç²¾·ÀÌó¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö33¡×¡£
¡¡ÄëµþÂè¸Þ»þÂå¤ÏÊá¼ê¤Ç¡¢Åê¼êÅ¾¸þ¤ÏÂç³Ø1Ç¯¤Î²Æ¡£Åê¼êÎò¤ï¤º¤«3Ç¯¤Ç¥×¥í¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤¿ºÇÂ®149¥¥í¡¢1¥á¡¼¥È¥ë93¤ÎÄ¹¿È±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤¿¡£ÌÜÉ¸¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ì¤ëÅê¼ê¡£1Ç¯ÌÜ¤«¤é1·³¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡½Ð¿È¤ÏÅìµþÅÔÀÄÇß»Ô¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¥É¡¼¥à¡Ê¸½¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤ËÄÌ¤Ã¤¿¡£Åö»þ¡¢À¾ÉðÅê¼ê¿Ø¤ÎÃì¤À¤Ã¤¿Í°°æ¡Ê¸½ÃæÆü¡Ë¡¢´ß¡Ê¸½³ÚÅ·¡Ë¤¬¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡ÖÍ°°æÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ËÄ¹¤¯Åê¤²¤é¤ì¤ëÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤À¤±¤Ë1·³¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ð¡¢¥×¥í21Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»166¾¡¡¢3µåÃÄ¤ÇºÇÂ¿¾¡¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÅê¼ê¤È´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¡Ê¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Ë¾¡¤ÁÊý¤äÅêµå½Ñ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¡×¡£Åê¼êÎò3Ç¯¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢Â©¤ÎÄ¹¤¤Åê¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£