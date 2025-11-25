宿敵とのダービーで快勝して首位を独走！ アーセナルの好調要因を英国人記者が語る「他のチームと比べて…」【現地発】
11月23日、私はプレミアリーグ第12節のアーセナル対トッテナム戦を取材するため、前者の本拠地エミレーツに足を運んだ。
このノースロンドン・ダービー前の順位はアーセナルが首位でトッテナムが８位。今シーズン開幕前、昨季の王者リバプールの連覇を予想するファンやメディアが大半だったなか、今はシーズン序盤から絶好調であるアーセナルの優勝を信じる人が増えている。
ここまでの好調の要因は、驚異的な守備力にある。第11節終了時点で失点数はプレミア最小の「５」。他のチームと比べて失点の少なさが際立っている。これがアタッカー陣の自由で自信に満ちたプレーを可能にしているのだ。
また、これまで攻撃がセットプレー頼みで“退屈”と評されたこともあったが、今やそのセットプレーが幾度となくチームを救い、好成績を維持する原動力となっている。
今回のトッテナム戦では、ブラジル代表の試合で負傷したCBガブリエウ・マガリャンイスが欠場。ディフェンスリーダー不在の影響が心配されたが、前半は決定機をほとんど作らせなかった。
逆に36分にレアンドロ・トロサールのゴールで先制。その５分後にはエベレチ・エゼが巧みな個人技から右足でネットを揺らして２点リードで試合を折り返した。
後半に入っても攻撃の勢いは止まらず、46分にエゼが今度は左足のシュートを突き刺して３−０とする。55分にリシャルリソンに見事なロングシュートを決められて１点を返されるも、76分にアーセナルの10番が鮮やかにネットを揺らしてハットトリックを達成。４−１でダービーを制したアーセナルは、２位チェルシーとの勝点差が６となり、首位を独走している。
卓越したパフォーマンスを見せ、勝利の立役者となったエゼからは全てのプレーに余裕を感じた。彼はまさにアーセナルが近年必要としていたプレミアリーグ優勝へ導くタイプのアタッカーではないだろうか。
今季、快進撃を続けるアーセナルのプレミアリーグ制覇への歩みを止めるのは容易ではない。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
