²Î¼ê¤Î¸öÅÄÐÔÌ¤¤µ¤ó¤Ï11·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ëå¤Ç²Î¼ê¤Îmisono¤µ¤ó¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸öÅÄÐÔÌ¤¡õmisono¡¢ÃçÎÉ¤·»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»ÐËå¤Ç¤¤¤Ä¤«½Ð¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ß¡¼¤â¤Î¥á¥¤¥¯Ä¾¤·¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤ë¤ÎÈù¾Ð¤Þ¤·¤¹¤®¤ÆÂº¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê»Ð¤¤¤¤¤Ê¡×¡Ö¸öÅÄ»ÐËå¤µ¤¤¤³¡Á¡¡ÃçÎÉ¤·»ÐËå¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãåºÎï¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
»ÐËåÃçÎÉ¤¯¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ösister misono¡¡¿ÍÎà¤ß¤Ê¥¦¥Á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤Çin Âçºå¡¡¤³¤Î¸å¤¹¤°¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¹Ô¤¯¤Î¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤Æ¡ªËå¤è¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢10Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤òÄ¯¤á¤ë2¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÂ¾¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¸öÅÄ¤µ¤ó¤¬misono¤µ¤ó¤Î¥á¥¤¥¯¤òÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Ê¤É¤â¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î¤Ë¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¶¦±é¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï8·î12Æü¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKODA KUMI¡Á Let's Party Vol.4 ¡Á¡×Âçºå¸ø±é¤ÎÍÍ»Ò¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡¢µÞ¤¤ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿misono¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬¡£¸öÅÄ¤µ¤ó¤È¸ª¤òÁÈ¤ß¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸öÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿»ÐËå¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
