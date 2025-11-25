社台スタリオンステーション（北海道安平町）は25日、2026年シーズンのけい養種牡馬と種付け料を発表した。

トップはイクイノックス（6歳）とキタサンブラック（13歳）で、ともに今年度から500万円アップの2500万円に設定された。

次いでキズナ（15歳）が今年度から据え置きで2000万円。受胎率の問題が解消し、来年も種牡馬として供用されることが決まったシャフリヤール（7歳）は200万円に設定されている。

けい養種牡馬と種付け料（かっこ内は今年の種付け料）は以下の通り。

アドマイヤマーズ 500万円（500万円）

イクイノックス 2500万円（2000万円）

イスラボニータ 150万円（200万円）

エピファネイア 1500万円（1200万円）

エフフォーリア 400万円（400万円）

オルフェーヴル 350万円（350万円）

キズナ 2000万円（2000万円）

キタサンブラック 2500万円（2000万円）

クリソベリル 250万円（250万円）

グレナディアガーズ 150万円（150万円）

コントレイル 1800万円（1800万円）

サートゥルナーリア 1000万円（1000万円）

サトノクラウン 100万円（150万円）

サリオス 200万円（200万円）

シスキン 400万円（300万円）

シャフリヤール 200万円（250万円）

シュネルマイスター 350万円（350万円）

スワーヴリチャード 1200万円（1500万円）

ダノンキングリー 100万円（150万円）

ドウデュース 1000万円（1000万円）

ドレフォン 800万円（500万円）

ナダル 800万円（1000万円）

ブリックスアンドモルタル 200万円（400万円）

ポエティックフレア プライベート（プライベート）

ホットロッドチャーリー 150万円（150万円）

マインドユアビスケッツ 200万円（200万円）

モーリス 600万円（800万円）

ルヴァンスレーヴ 400万円（250万円）

ルーラーシップ 400万円（400万円）

レイデオロ 200万円（250万円）

ロードカナロア 1200万円（1000万円）