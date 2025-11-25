【動画】駅近くにクマ 柿の木から降りたところを緊急銃猟で駆除 県内でクマの目撃相次ぐ（山形）
山形県内ではきょうもクマの出没が相次ぎました。
また庄内町狩川では、民家近くに出没したクマが緊急銃猟で駆除されています。
町によりますと、きょう午後１時ごろ、庄内町狩川のＪＲ狩川駅の近くでクマが確認されました。
クマは体長６０センチほどの１頭で民家近くの柿の木の上にいたということです。
町は午後２時過ぎに緊急銃猟を判断し木から降りてきたところで駆除されました。
■くるみの木の上に...
米沢市でもきょう昼ごろ、住宅近くの木の上にクマがいるのが目撃されました。
きょう正午ごろ、米沢市笹野で、クマがくるみの木に登っているのを住民が見つけたということです。
通報した人「木がありますよね。あそこからクマが出てきて何かものを食べているのを発見した」
クマは１頭で体長はおよそ６０センチとみられています。
近くには民家があり、市は緊急銃猟の可能性も含め現場で状況の確認にあたりました。
午後０時４５分ごろに警察官がクマの姿を確認しましたが、その後クマは行方をくらませたということです。
■山形市では河川敷に...
山形市では午前１１時ごろ、泉町の河川敷でクマ２頭が目撃されました。クマは午後３時ごろにも目撃されていて、警戒が続いています。
このほか県内では寒河江市や天童市などでもクマの目撃や痕跡が確認されています。