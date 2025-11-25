ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】鹿児島県の川内原発と佐賀県の玄海原発 地震による異常なし 【速報】鹿児島県の川内原発と佐賀県の玄海原発 地震による異常なし 【速報】鹿児島県の川内原発と佐賀県の玄海原発 地震による異常なし 2025年11月25日 18時18分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 午後6時1分ごろ、熊本県阿蘇で最大震度5強を観測する地震がありましたが、原子力規制庁によりますと、鹿児島県の川内原発と佐賀県の玄海原発は、現時点でいずれも「異常なし」ということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 「彼女から告白を受けていた」26年前の未解決事件、逮捕された安福久美子容疑者は被害者の“夫の同級生” まさかの人物に夫は…「事件の前年OB会で…」【news23】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 関連情報（BiZ PAGE＋） ダイス, 置床工事, 思いやり, デイサービス, 金属加工, 老人ホーム, ネジ, 介護タクシー, 生花, 徳島