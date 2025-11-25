25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

25日午後6時1分頃、熊本県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】
◆熊本県
産山村

【震度5弱】
◆熊本県
阿蘇市

◆大分県
竹田市

【震度4】
◆熊本県
南小国町　熊本高森町　南阿蘇村　菊池市　西原村

【震度3】
◆愛媛県
八幡浜市　伊方町

◆福岡県
飯塚市　嘉麻市　久留米市　柳川市　八女市　大川市　朝倉市　みやま市　筑前町　大木町

◆佐賀県
佐賀市　神埼市　吉野ヶ里町　上峰町　みやき町　白石町

◆熊本県
熊本小国町　熊本東区　熊本南区　熊本北区　玉名市　山鹿市　宇土市　合志市　大津町　菊陽町　嘉島町　益城町　山都町　天草市

◆大分県
日田市　九重町　玖珠町　大分市　臼杵市　津久見市　由布市　佐伯市　豊後大野市

◆宮崎県
延岡市　宮崎美郷町　高千穂町