熊本県で震度5強の地震 津波の心配なし
25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。
地震の概要
25日午後6時1分頃、熊本県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
震度3以上が観測された市町村
【震度5強】
◆熊本県
産山村
【震度5弱】
◆熊本県
阿蘇市
◆大分県
竹田市
【震度4】
◆熊本県
南小国町 熊本高森町 南阿蘇村 菊池市 西原村
【震度3】
◆愛媛県
八幡浜市 伊方町
◆福岡県
飯塚市 嘉麻市 久留米市 柳川市 八女市 大川市 朝倉市 みやま市 筑前町 大木町
◆佐賀県
佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 白石町
◆熊本県
熊本小国町 熊本東区 熊本南区 熊本北区 玉名市 山鹿市 宇土市 合志市 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町 山都町 天草市
◆大分県
日田市 九重町 玖珠町 大分市 臼杵市 津久見市 由布市 佐伯市 豊後大野市
◆宮崎県
延岡市 宮崎美郷町 高千穂町