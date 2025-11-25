25日午後6時1分頃、熊本県阿蘇地方を震源とするマグニチュード5.7の地震が発生し、熊本県で最大震度5強を観測しました。この地震による津波の心配はありません。

地震の概要

25日午後6時1分頃、熊本県で最大震度5強を観測する地震が発生しました。震源地は熊本県阿蘇地方(北緯33.0度、東経131.1度)で、震源の深さは約10km、地震の規模(マグニチュード)は5.7と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

震度3以上が観測された市町村

【震度5強】

◆熊本県

産山村



【震度5弱】

◆熊本県

阿蘇市



◆大分県

竹田市



【震度4】

◆熊本県

南小国町 熊本高森町 南阿蘇村 菊池市 西原村



【震度3】

◆愛媛県

八幡浜市 伊方町



◆福岡県

飯塚市 嘉麻市 久留米市 柳川市 八女市 大川市 朝倉市 みやま市 筑前町 大木町



◆佐賀県

佐賀市 神埼市 吉野ヶ里町 上峰町 みやき町 白石町



◆熊本県

熊本小国町 熊本東区 熊本南区 熊本北区 玉名市 山鹿市 宇土市 合志市 大津町 菊陽町 嘉島町 益城町 山都町 天草市



◆大分県

日田市 九重町 玖珠町 大分市 臼杵市 津久見市 由布市 佐伯市 豊後大野市



◆宮崎県

延岡市 宮崎美郷町 高千穂町