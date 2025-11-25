よゐこ濱口優（53）が24日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1時）に出演。ドランクドラゴン鈴木拓（49）と共演していた番組を振り返った。

濱口は「相方より毎週、会ってる時の方が多かった時あったよなー。2本ぐらい一緒にレギュラーやってたから」と振り返り、ロケ番組とラジオで週2〜3回会ってたと明かした。

濱口が「鈴木拓くんとやってたあの番組は、数年前やけど、終わったのは。絶対無理やよね、今ね。完全にアウトやね」と語り、そして鈴木は「2人で軽トラックに乗って、軽トラの上にテントを張って、そこに女性を呼び込んで女性の赤裸々な性の話を聞くっていう最低な番組を」と説明した。

濱口が「AVの方にもパクられたぐらいですからね」と言い、鈴木は「濱口さんが目ざとくそれを見つけてくる。まだ、ご結婚される前でしたよね」と明かした。濱口は「そうだけど。見つけて、めっちゃうれしかったのよ。やった、やった言うて」と明かすと、鈴木が「なんでうれしいんですか？セクシービデオにパクられて…」と質問。濱口は「なんか認められた。バラエティーとして認められたというか、そういう喜びがあったのよ」と説明した。