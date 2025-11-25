流暢なパワートレイン 動力性能は競合以上

運転手付きのプラグイン・ハイブリッド・リムジンをお考えなら、BMW 750eは候補に加えたい1台。パワートレインは、感心するほど流暢に大きなボディを走らせてくれる。

【画像】要望を高度に満たす完成度 BMW 750e xドライブ 競合クラスのドイツ製サルーンたち 全118枚

3.0L直列6気筒エンジンは、普段は存在を忘れるほど静かで滑らか。リムジンらしく悠々と流せば、駆動用モーターとの協調性も見事。動力性能は、パワフルなメルセデス・ベンツSクラス 580e Lを凌駕するほど。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

ドライブセレクターでSモードにすると、心地良い音色が奏でられる。都心部など必要な場面では、17.6kWhの駆動用バッテリーで最長75km前後、電気だけで走ることもできる。490psの全力を求めると、8速ATの変速マナーが若干乱れるけれど。

アクセルペダルの反応は、扱いやすくマイルド。ブレーキペダルも同様で、踏力で制動力を調整しやすい。回生ブレーキから摩擦ブレーキへの移行も、非常に自然だ。

大きくても扱いやすい 印象的な落ち着き

全長5.4mへ迫るボディだが、7シリーズは驚くほど扱いやすい。特に後輪操舵システムが、低速域での取り回しに貢献している。都心へ邸宅を構えるオーナーは、ぜひ追加したいオプションといえる。

高速域でもステアリングは軽く回せ、反応は安定。連続するカーブでもボディはフラットに保たれ、操る一体感は高くなくても、たおやかにいなす。ただし、このクラスで際立ってスポーティというわけではなく、Sクラスの方が運転手は楽しめるだろう。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

乗り心地は、BMWとしてはソフト側ながら、ユラユラと揺れは残らず上質。大きな段差では、サスペンションのストロークが不足気味に思えるが、落ち着きは印象的なほど。路面を掴みつつも、僅かに浮き上がったような印象を伴う。

他方、周囲より速めのペースで走らせると、コンフォートゾーンから外れる印象。フロントアクスルの負荷が高まり、アンダーステアへ徐々に転じる。スポーツ・モード以外で効きを調整できないスタビリティ・コントロールが、積極的に介入してくる。

量産車で最高水準の運転支援システム

静寂性は、オプションの21インチ・ホイールを履いていても素晴らしい。アクティブ・アンチロールバーが効果的で、舗装の穴を通過しても、目立つノイズが届くことはなかった。80km/hでの車内ノイズは59dBAで、Sクラス 580e Lと同等の静かさだ。

運転支援システムは、量産車で最高水準。試乗車には、高速道路を半自律的に走れるドライビングアシスト・プラスと、スマートフォンを介して7シリーズを駐車できるパーキングアシスト・プロが備わり、その評価を高めていた。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

クルーズコントロールと車線維持支援システムは、高速道路で効果的。ドライバー監視機能も、煩わしい場面はなかった。各項目はカスタマイズ可能で、オン・オフも簡単だ。

今回の燃費は、フル充電の状態から高速道を中心に160km走らせて、平均26.6km/L。カタログ値と変わらない距離を、電気だけで走ることも確かめられた。CO2の排出量は24g/kmと、主要なライバルより低い。

進化ぶりは歴然 要望を高度に満たす完成度

G70型7シリーズの進化ぶりは、歴然だろう。エグゼクティブサルーンとして、ボディが拡大しただけではない。電動化技術は進歩し、走りの上質さにも磨きがかけられている。デジタル技術を積極的に取り入れた、新しいコンセプトへ挑んでもいる。

先代のような、高速域での操縦性は若干犠牲になった。それでも動力性能は素晴らしく、現実的な環境での能力に不満はない。紛れもなく、このクラスへの要望は高度に満たす。あとは、スタイリングがお気に召すかどうか、だろう。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

◯：プラグイン・ハイブリッドと相性の良い直6エンジン クラス最高水準の快適性と静寂性 電気だけで70km以上走れる

△：さほど運転手を満足させない 好き嫌いが分かれるスタイリング 競合より高めの価格設定

BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）のスペック

英国価格：13万652ポンド（約2665万円）

全長：5391mm

全幅：1950mm

全高：1544mm

最高速度：249km/h

0-100km/h加速：4.8秒

燃費：90.9km/L

CO2排出量：24g/km

車両重量：2472kg

パワートレイン：直列6気筒2998cc ターボチャージャー＋電気モーター

使用燃料：ガソリン

駆動用バッテリー：17.6kWh

最高出力：490ps（システム総合）

最大トルク：−kg-m

ギアボックス：8速デュアルクラッチ／四輪駆動