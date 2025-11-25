双子出産の中川翔子、久々外出で母との2ショット公開「リフレッシュ大事」「仲良し親子」と反響
【モデルプレス＝2025/11/25】タレントの中川翔子が11月25日、自身のInstagramを更新。久々の外出で母・桂子さんと浅草で楽しんだことを報告し、話題となっている。
【写真】40歳双子出産タレントが街中に 母と2ショット
中川は「双子を見ててもらい、、 桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！ 毎年行く、浅草の酉の市にいきました！」とつづり、久々に母と2人で外出したことを報告。母との2ショットのほか、すき焼きをゆっくり楽しむ様子や酉の市でにぎわう浅草の風景などを投稿した。「久しぶりの外出だったけどやはり双子が心配で気になって お祓い終わったら秒で帰宅しました。。」と続け「気分転換になりました またひきこもりがんばります！」と結んだ。
この投稿にファンからは「リフレッシュ大事」「お母様、お友達かと」「たまにはゆっくりご飯食べてね」「仲良し親子」「毎日お疲れ様です」「心配になるの分かる」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳双子出産タレントが街中に 母と2ショット
◆中川翔子、母との浅草2ショットを公開
中川は「双子を見ててもらい、、 桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！ 毎年行く、浅草の酉の市にいきました！」とつづり、久々に母と2人で外出したことを報告。母との2ショットのほか、すき焼きをゆっくり楽しむ様子や酉の市でにぎわう浅草の風景などを投稿した。「久しぶりの外出だったけどやはり双子が心配で気になって お祓い終わったら秒で帰宅しました。。」と続け「気分転換になりました またひきこもりがんばります！」と結んだ。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿にファンからは「リフレッシュ大事」「お母様、お友達かと」「たまにはゆっくりご飯食べてね」「仲良し親子」「毎日お疲れ様です」「心配になるの分かる」といった声が上がっている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】