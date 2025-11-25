SクラスのLより長い全長5391mm

「7」は、世界中でラッキーナンバーとみなされている。BMW 7シリーズにとって最大の市場の1つ、中国でも。現行型のG70の開発が始まったのは2017年で、生産が始まったのは2022年の7月。果たして、オーナーは幸福へ浸れているに違いない。

【画像】要望を高度に満たす完成度 BMW 750e xドライブ 競合クラスのドイツ製サルーンたち 全118枚

2025年の英国で提供される7シリーズは、490psの750e xドライブと、572psのM760e xドライブという、2種類のプラグイン・ハイブリッド。今回の試乗車は、前者の方だ。ご存知の通り、バッテリーEVのi7も併売されている。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

先代と異なり、ホイールベースは1種類のみ。ショートではなく、ロングが残ったと考えていいだろう。メルセデス・ベンツSクラスのロングホイールベース版より、全長は100mm以上長い5391mm。ベントレー・フライングスパーですら、約70mm短い。

この大きさを軽減するべく、アクティブ後輪操舵を指定可能。試乗車には、エグゼクティブドライブ・サスペンションというオプションの一部として備わった。アダプティブ・エアサスは標準。路面へ追従するような、自然で上質な乗り心地が好ましい。

インパクト強いフロント 電気で最長78km

プラットフォームは、iXや5シリーズも採用するCLAR。アルミニウムとスチール、カーボンファイバーが適材適所で用いられた、先代7シリーズの進化版といえる。

3.0L 直列6気筒エンジンは、フロントへ縦積み。197psの駆動用モーターは8速ATと一体で、各シャフトを介して前後アクスルが駆動される。駆動用バッテリーは17.6kWhの容量で、フロア内へ敷き詰められ、電気で最長78km走れると主張される。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

スタイリングは、見る人によって判断が分かれる部分。フロントマスクは、巨大なキドニーグリルとブラックのボディトリムが大半を占め、切れ長なヘッドライトと相乗し、インパクトが強いことは間違いない。サイドやリアは、上品さを漂わせる。

車重は、AUTOCARの計測で2472kgという重量級。先述のシャシー技術が、その重さを包み隠すが。前後の重量配分は、53：47と前寄りだ。

至って豪奢な内装 ライバルより広い後席

インテリアは、想像通り至って豪奢。試乗車は装備が控えめで、後席で大画面を楽しめる31インチ・シアタースクリーンや、助手席を前方に寄せられるエグゼクティブ・ラウンジシートという、VIPが喜びそうなオプションは備わらなかったが。

以前に体験した限り、その効果は間違いなし。よほどうるさいご要人も、不満は漏らさないだろう。メルセデス・マイバッハSクラスやレクサスLMには、及ばないとしても。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

豪華オプションがなくても、車内はプレミアム。後席の前後長は、主な競合サルーンより数10mm広い。レーザーカットのスピーカーグリルは間接照明で灯り、怪しく光るスカイラウンジ・ガラスルーフが、特別な移動手段に乗っていると実感させる。

ドアハンドルの先には、シートヒーターやオーディオなどを操作できる、スマートフォンサイズのタッチモニター。標準のシートはリクライニングしないものの、柔らかいクッションは肉厚で、ラウンジのように快適至極だ。

野心的デザイン 市販ベストなタッチモニター

前席側は、先代よりプレミアム感が低め。インタラクションバーと呼ばれる照明内蔵トリムと、タッチモニターの主張が強い。晴天時は、角度によっては陽光が反射して眩しい時がある。21世紀のリムジン像を目指した、野心的デザインだといえる。

シートの調整域はとても広く、運転姿勢はBMWらしく理想的。内装素材の質感も高い。



BMW 750e xドライブ Mスポーツ（英国仕様）

12.3インチのタッチモニターには、ライブコックピット・プロと呼ばれるインフォテインメント・システムが実装され、ロータリーコントローラーや音声でも操作可能。ホーム画面はカスタマイズでき、使い勝手は市販車でベストだろう。

サブメニューで辿らなければならない項目も多いが、ショートカットキーで運転支援システムの入切は簡単。センターコンソールには、使い慣れたハードボタンが並ぶ。音声操作は、認識精度にばらつきがあるように思えた。

走りの印象とスペックは、BMW 750e xドライブ（2）にて。