私が過敏なだけ？男友達が土足で踏み込む「母乳アドバイス」にイラッ【ママリ】

男友達から母乳の話をされモヤモヤ…

友達からのLINEにイラッとします。





以前も妊娠伝えたら「助産師さんがいいよ！助産院がいいよ！」みたいに助産師推ししてきます。



友達は共通の知り合いに助産院で産んだ事をインスタで発信してるインスタグラマーみたいな人がいてその人と仲が良く、その人の話聞いたほうがいいよ、話してみたら？って言ってきます。



助産院のメリットデメリットわかってる上で産院決めて予約金払った直後だったので少しモヤってなりました。笑

（産院決めた理由は全室個室だからですが😂）





そして昨日は

久しぶりに連絡くれたと思ったら、URLで

何かな？ってみたら母乳の話でした。



母乳や混合で育てるつもりだけど、もし私が母乳でなくて完ミだったらどうすんの？って思うような内容のURLでした😂（幸せホルモン、免疫がどうの…みたいな）



当然知ってるし、母乳出たらあげたいなーって思ってたし、ちょうど助産師さんに診察してもらえる週数だったので助産師外来受けたところで

「こういう話ちょうど助産師外来で聞いたよ」

というと謎に褒められました（やっぱり助産師さん推し！！みたいな言い方で）



「昔の日本人は胎盤食べる話は知ってる？」ときかれ

「知ってる、食べた人も知ってる」というと

「えーーー？まじで！そこまで知ってるの？」といろいろ褒められました。



「さすが強いわ、最強ママになりそう」

って言われた時には、みんな検索魔になるし色々知ってて普通じゃないかなって思ってしまいました。

夫の友人にも先輩ママたくさんいるから話聞くのに。

知らなくてもちゃんとママにはなるのに…。



なんだか上から目線で自分の意見押し付けようとしている感じだし、無知と思われてるようでイラッとしました😂







私のホルモンバランスのせいでイラッとするだけでしょうか？？

皆さんどう思いますか？？









てかさほど連絡取り合ってない友達にいきなり母乳の話されてちょっと気持ち悪いと思いました。





ちなみにこれ男友達です。 出典：

この記事では、妊娠を知った男友達から助産院を勧められたり、母乳育児について語られたりと、どこか上から目線に感じる言葉にモヤモヤしてしまうという投稿を紹介します。投稿者さんは、検索すれば分かるような初歩的な情報を「きっと知らないだろう」という前提で話されることに、押し付けがましさを感じてしまったのだそうです。さらに、友達とはいえ異性から母乳の話題を持ち出されると、どうしても戸惑いやイライラが湧いてしまったようです。

女性同士であっても、出産や育児にまつわる話はとてもデリケートで、踏み込み方に悩むことがありますよね。出産は思い通りにならないことも多く、あまり深く触れてほしくない…と感じる場面もあるかもしれません。そんな中、男友達から助産院のすすめや母乳の話題が続くと、どう対応していいのか戸惑ってしまう投稿者さんの気持ちはとても自然に思えます。



友達として心配してくれている気持ちがあったのかもしれませんが、異性とのやり取りだと距離感が取りづらいこともありますよね。

男友達から出産や母乳の話をされることにさまざまな声が

この投稿にママリではさまざまな声が寄せられていました。

気持ち悪すぎますね！

女友達と思って読んでたらまさかの最後に男友達だと書いてあり驚きです😂💦



私は女友達で母乳推し、自然分娩推しいました（低置胎盤で結局36w6dで不正出血して帝王切開だったんですが） 出典：

ごめんなさい、女性の方だと思って聞いてました。

しかもお子さんいる方なのかなとか想像してたんですけど、



男性…

女友達にそういうことを話す男性…



私なら変な事言うなと思って無視するかもしれません… 出典：

最後の一行に驚かされました😂



はじめてのママリさんのことが昔好きだったとかですかね？😂



自分のパートナーだったらそれだけ妊娠や出産のこと検索してくれるの嬉しいけど

友達だったら女でもちょっとしんどいです…🤣



自分だったらそのうちスタンプだけの返信とかになりそうです。笑

「いつも色々気にかけてくれてありがとう！気持ちはすごく嬉しい！けど、妊娠中と産後はホルモンバランスの関係で感情の波がすごいから、あんまり言ってこないでほしいです！😂ごめん！笑」って言いたいです😂 出典：

ママリでは「女性同士でも難しい話題なのに、男性から言われるのは戸惑う」という声が多く寄せられていました。投稿者さんの友達も、もしかしたら良かれと思って知識を伝えたのかもしれませんが、受け取る側としては負担に感じてしまう場面もありますよね。どんな立場で話しているのか分かりにくいと、余計に心がざわついてしまうこともあるのではないでしょうか。



妊娠・出産・育児はこれから長く続く大切な時間ですし、そのたびに友達から知識を伝えられる状況を想像すると、少し気が重くなってしまうこともありますよね。お互いの距離感が合わないまま関わり続けることは、投稿者さんにとっても友達にとっても良い形とは言えないのかもしれません。



今後も連絡を取りたいかどうかで、取るべき距離も変わってくるはずです。もし「今は距離を置きたい」と感じるのなら、思い切って連絡手段を整理してみるのもひとつの方法かもしれません。無理をせず、投稿者さんが安心して過ごせる関係性を優先できると良いですね。

