気象庁によりますと、25日午後6時1分ごろ、四国・九州地方で震度5強の地震がありました。



震源地は熊本県阿蘇地方。震源の深さは10キロ。地震の規模を示すマグニチュードは5.7と推定されます。





この地震による津波の心配はありません。

各地の震度は次の通りです。



震度5強を観測したのは、産山村、



震度5弱を観測したのは、阿蘇市、竹田市、



震度4を観測したのは、菊池市、南小国町、熊本高森町、西原村、南阿蘇村、



震度3を観測したのは、八幡浜市、伊方町、久留米市、飯塚市、柳川市、八女市、大川市、嘉麻市、朝倉市、みやま市、筑前町、大木町、佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、上峰町、みやき町、白石町、熊本東区、熊本南区、熊本北区、玉名市、山鹿市、宇土市、天草市、合志市、大津町、菊陽町、熊本小国町、嘉島町、益城町、山都町、大分市、日田市、佐伯市、臼杵市、津久見市、豊後大野市、由布市、九重町、玖珠町、延岡市、宮崎美郷町、高千穂町、



震度2を観測したのは、下関市、宇部市、柳井市、周防大島町、松山市、宇和島市、大洲市、西予市、宿毛市、黒潮町、北九州若松区、北九州小倉南区、北九州八幡東区、福岡博多区、福岡中央区、福岡南区、福岡西区、福岡早良区、大牟田市、直方市、田川市、筑後市、行橋市、豊前市、中間市、小郡市、春日市、大野城市、宗像市、古賀市、福津市、うきは市、宮若市、糸島市、新宮町、久山町、芦屋町、水巻町、遠賀町、小竹町、桂川町、東峰村、大刀洗町、福岡広川町、添田町、糸田町、福岡川崎町、大任町、赤村、福智町、みやこ町、唐津市、鳥栖市、武雄市、小城市、江北町、佐世保市、島原市、諫早市、松浦市、雲仙市、南島原市、熊本中央区、熊本西区、八代市、人吉市、荒尾市、上天草市、宇城市、熊本美里町、玉東町、南関町、長洲町、和水町、御船町、氷川町、芦北町、多良木町、湯前町、山江村、あさぎり町、別府市、中津市、宇佐市、日出町、宮崎市、都城市、小林市、日向市、西都市、えびの市、三股町、高原町、国富町、高鍋町、木城町、川南町、都農町、門川町、諸塚村、椎葉村、日之影町、五ヶ瀬町、鹿児島市、曽於市、霧島市、伊佐市、姶良市、湧水町、肝付町、



震度1を観測したのは、豊岡市、鳥取市、米子市、境港市、浜田市、出雲市、益田市、大田市、岡山南区、倉敷市、広島南区、広島西区、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、大崎上島町、山口市、萩市、防府市、岩国市、光市、山陽小野田市、田布施町、平生町、阿武町、観音寺市、多度津町、今治市、西条市、伊予市、東温市、上島町、砥部町、松野町、愛媛鬼北町、愛南町、高知市、安芸市、南国市、土佐清水市、四万十市、高知香南市、芸西村、四万十町、大月町、三原村、北九州門司区、北九州戸畑区、北九州小倉北区、北九州八幡西区、福岡東区、福岡城南区、筑紫野市、太宰府市、那珂川市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、粕屋町、岡垣町、鞍手町、香春町、苅田町、吉富町、上毛町、築上町、多久市、伊万里市、佐賀鹿島市、嬉野市、基山町、玄海町、有田町、大町町、太良町、長崎市、大村市、平戸市、壱岐市、東彼杵町、水俣市、甲佐町、錦町、水上村、球磨村、豊後高田市、杵築市、国東市、姫島村、日南市、串間市、綾町、新富町、西米良村、鹿屋市、阿久根市、薩摩川内市、いちき串木野市、さつま町、長島町となっています。