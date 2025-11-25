「学マス」よりハッピーミルフィーユ衣装の「姫崎莉波」、「十王星南」、「篠澤 広」のプライズフィギュアが2026年1月より順次展開
【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-姫崎莉波】 2026年1月 登場予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南】 2026年2月 登場予定 【学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-篠澤 広】 2026年3月 登場予定
BANDAI SPIRITSは、「学園アイドルマスター」よりハッピーミルフィーユ衣装の「姫崎莉波」、「十王星南」、「篠澤 広」のプライズフィギュアを2026年1月より順次展開する。
本景品はゲーム「学園アイドルマスター」にて2025年2月のシーズンイベントで登場した、ハッピーミルフィーユ衣装の「姫崎莉波」、「十王星南」、「篠澤 広」の3人をプライズフィギュア化したもの。
ゲーム内のイラストを元に立体化され、躍動感あるポーズや甘い表情なども細かく表現されている。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.