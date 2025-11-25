²¬»³ÃÏºÛ¡Ö¹õ¤¤±«¡×ºÛÈ½¡¡¸¶¹ðÂ¦¤¬²¬»³¸©Â¦¤Ë²þ¤á¤Æ¼áÌÀµá¤á¤ë
ÆþÄî¤¹¤ë¸¶¹ðÃÄ¡¡²¬»³ÃÏÊýºÛÈ½½ê
¡¡¹Åç¤Ø¤Î¸¶ÇúÅê²¼¸å¤Ë¹ß¤Ã¤¿¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²¬»³»Ô¤Î½÷À¡Ê84¡Ë¤¬¡¢²¬»³¸©¤ËÂÐ¤·ÈïÇú¼Ô¤ÈÇ§Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¤¹¡£¸¶¹ðÂ¦¤Ï¡Ö½÷À¤Î¶¡½Ò¤Î¿®ÍÑÀ¤ò¤É¤¦¸¡Æ¤¤·¤¿¤Î¤«¡×¸©Â¦¤Ë²þ¤á¤Æ¼áÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÊ¤¨¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²¬»³»Ô¤Î84ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È½÷À¤ÏÅö»þ4ºÐ¤À¤Ã¤¿1945Ç¯8·î6Æü¤Ë¡Ö¹õ¤¤±«¡×¤ò¤¢¤Ó¤¿¤È¤·¡¢2024Ç¯3·î¡¢²¬»³¸©¤ËÈïÇú¼Ô·ò¹¯¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤ò¿½ÀÁ¤¹¤ë¤âµÑ²¼¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¤Ï¡¢¤³¤ì¤òÉÔÉþ¤È¤·¡¢¸©¤ËµÑ²¼¤Î½èÊ¬¤Î¼è¤ê¾Ã¤·¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸©Â¦¤ÏµÒ´ÑÅªÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·ÀÁµá´þµÑ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡25Æü¤Î¸ýÆ¬ÊÛÏÀ¤Ç¸¶¹ðÂ¦¤Ï¸©Â¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½÷À¤Î¶¡½Ò¤Î¿®ÍÑÀ¤ò¤É¤¦¸¡Æ¤¤·¡¢µÒ´ÑÅªÍýÍ³¤¬¤Ê¤¤¤È¤·¤ÆµÑ²¼¤·¤¿¤Î¤«¡×¡¢Á°²ó¤ËÂ³¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¼áÌÀ¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¡Ö¹õ¤¤±«¡×²¬»³ÁÊ¾ÙÊÛ¸îÃÄ¡¿Â§Éð Æ© ÊÛ¸î»Î¡Ë
¡Ö²¬»³¤Î¸¶¹ð¤Î¿½ÀÁ¤òµÑ²¼¤·¤¿¤«¡¢°ìÈÖËÜ¼Á¤ÎÉôÊ¬¤ò¸ì¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ë¤½¤³¤«¤éÆ¨¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¸¶¹ð¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹¡×