トラクターと軽トラックとともに、デモ隊が市街地をパレードする「令和の百姓一揆・やまがた」が25日、山形市で行われました。参加者たちは、未来の子どもたちが「山形の食」を味わえるよう生産者と消費者が連携していこうと訴えました。



「山形産のお米を食べよう」



山形市の嶋遺跡公園に集まるトラクターと軽トラック。「令和の百姓一揆・やまがた」は、激減している農民の数や農家の所得の低さなど日本農業の危機的状況を共有しようと行われました。





来年実家の農業を継ぐ予定角川勇治さん（29）「コメがなくなるなんて考えてもなかったと思うが実際にそういったことが起きて農業に対して目を向けて関心を持つことが重要。いいきっかけになる」山形大の学生（農学部）「スーパーとかで食料品を買っても農家の声はなかなか届かないと思う。届きにくいところにいる消費者の人に伝わってほしい」令和の百姓一揆・やまがた 山口ひとみ共同代表（67）「みなさんの思いが一緒になって豊かな食ある山形の未来が拓けるようになればと思う」デモは正午過ぎにスタート。トラクター5台を先頭にデモ隊と軽トラック15台が嶋遺跡公園周辺およそ2キロを行進しました。参加者・消費者「知り合いが農業していて過酷な状況を普段から聞いていて子どもと一緒に参加した。国産のものが減っていることは前から聞いていた。子どもたちが将来食べていけるのか不安」高畠町の農家 渡部務さん「農家自身が危機感を持つのは当然だが消費者の方々も国産の問題を真剣に考えていただいてるのではと思う。場当たり的に農政をやってきたのが今回のコメ騒動につながった。農村・コメ・自給率の問題を真剣に考えてほしい」「令和の百姓一揆」は、ことし3月、東京都内で行われたのを皮切りに、これまでおよそ30の自治体で行われています。長井市の農家 菅野芳秀さん「山形県の自給率は140％ですがこの140％は崩れ去ろうとしている。なぜなら農家がいなくなるから。一緒に考えませんか。子どもたちの未来を私たちの食料・命を」長井市の農家菅野芳秀さん（76）は東京の百姓一揆で実行委員長を務めました。菅野芳秀さん「市民の声を聞きながら市民と農民が一緒になってやっていく第一歩としては素晴らしい第一歩。本当に農業は滅びつつある。がんばっていかなければいけない」2020年現在、全国136万人いる農家は8割近くが60歳以上です。その人たちが引退してしまうと、20年後には農家の数は2割程度まで激減すると見込まれています。デモ終了後のシンポジウム。令和の百姓一揆・やまがた 小野寺紀允共同代表（43）「今だけ、金だけ、自分だけという時代は限界があると思っている。みんなで考えてみんなでより良い子どもたちが笑顔になれる時代を築いていこう」白鷹町の農家 菅原庄市さん「日本の農業・特に東北は水の循環を利用してそれを主体にした農業を展開している。山に雨が降り小川となって山裾の田んぼを潤す。農村・人々・百姓をもう一度取り戻さないと里に向かって荒れていく」新潟県のコメ農家 天明伸浩さん「平場の農地でも70代以上が中心。これから10年後に大変なことになると思っている」秋田のコメ農家田口則芳さん（74）「秋田に安藤昌益という歴史上の人物がいる。『自分で作る以外ない。生産者も消費者もない。自分で食べる物は自分で作るしかない』」新庄市の農家「来年再来年の見通しがきかない。春に田植えはするんだけど秋に米価がいくらになっているか分からない」生活クラブやまがた生協 神尾知佳理事「消費者がどうやって生産者とつながっていくか。顔の見える関係であるかがすごく大事だと思っている。継続的に消費者ができることはないか探っていきたいと思う」シンポジウムでは、「農業で暮らしが成り立つ所得補償を求める」ことや「豊かな食を未来の子どもたちに残す」など共同宣言を行いました。令和の百姓一揆・やまがた 山下弥生共同代表「山形の豊かな食を子どもたちに残したい思いで私も新規就農した。これからも生産者と消費者寄り添って地域の農業を作っていこう」令和の百姓一揆・やまがたは今後も活動を継続していきます。