¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥Õ¥é¥ó¥¹2Éô¥ê¡¼¥°¡¡Âè15Àá ¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹ 2-0 ¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥ª¡¼¥®¥å¥¹¥È¡¦¥É¥í¡¼¥Ì¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
5°Ì¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍÁª¼ê¤Îº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï6ÆÀÅÀÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç4°Ì¥â¥ó¥Ú¥ê¥¨¤Ë²÷¾¡¡£½ç°Ì¤ò°ì¤Ä¾å¤²¡¢4°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¤Ï³«»ÏÁá¡¹¡¢Á°È¾9Ê¬¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤¬ÀèÀ©¡£¤Þ¤¿Á°È¾39Ê¬¤Ë¤Ï¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÃæÂ¼Áª¼ê¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ç²Ì´º¤ËÁê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼êGK¤Î¥Ê¥¤¥¹¥»¡¼¥Ö¤ÇÀË¤·¤¯¤â¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¤ÏºÆ¤ÓÃæÂ¼Áª¼ê¤¬ÌöÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÏÃæ±û¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìµ¤¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥´¡¼¥ëÊý¸þ¤Ø¶õ¤¤¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ø¤ÈÁö¤ê¹þ¤àÃæÂ¼Áª¼ê¤Ë¥Ñ¥¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ¤Ï¹ç¤ï¤º¥¨¥ê¥¢º¸¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÁê¼êÁª¼ê¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÁÇÁá¤¯¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤Ø¤È·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨2Éô¥ê¡¼¥°¤«¤é¤Î¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃæÂ¼Áª¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ·ë²Ì¤ò½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¿ô¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤ò¸Ø¤ê¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£