西武は25日、DeNAから海外FA権を行使した桑原将志外野手（32）と契約合意した。広池浩司球団本部長が明かした。広池本部長は「合意に至ったのでご報告させていただきます」と明かし、「本当にうれしく思っている。来年強くなるための選手だと思っています」とコメントした。

4年契約の最終年を終えた桑原は「自分の野球人生を後悔なく過ごしたい」との思いから、申請期限だった11日までに“駆け込み”で海外FA権を行使していた。

「ハマのガッツマン」の電撃移籍が決まり、ネットでは驚きの声などが上がったが、今オフにFA宣言した8選手いる。

DeNAの伊藤光捕手は楽天移籍で決定。中日・松葉貴大投手は22日に残留を表明した。また、日本ハムの松本剛外野手は巨人移籍が決定的で、近日中の発表が見込まれている。

他はソフトバンク・東浜巨投手、日本ハム・石井一成内野手、楽天・辰己涼介外野手、楽天・則本昂大投手の4選手で、3人が宣言したことで話題となった外野手は辰己のみとなった。

Xでは「辰己はマジでどうなってんねやろ」「そして辰己はどこなの！？」「あとは辰己どうなるのか」などの声が上がり、情報を

則本は「一つの目標として海外のどこかいいお話があれば」とメジャー優先を明言しており、西武は石井とも獲得へ向けて交渉を行っている。