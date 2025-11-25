「Kis-My-Ft2」の宮田俊哉（37）が25日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）にゲスト出演。コスプレについて話した。

お笑いトリオ「パンサー」の向井慧から「最近でいうとSNSの方でコスプレ大バズリ」「今回直近でいうとHUNTER×HUNTERという作品のクラピカのコスプレが非常に話題になっていますが、このクラピカはもともと本当に大好きなんですよね」と尋ねられた宮田は「(コスプレをすることが)楽しくて、もともとアニメとか好きなのでそのキャラクターになれるっていうのが幸せだなと思って」「小学生の頃から本当に大好きで。クラピカって手にチェーン巻いてるそういう念能力使うんですけど、小学生の頃鎖見ると手に巻きましたよね、クラピカになりたくて」と明かした。

自身のインスタグラムで公開したコスプレについては「めちゃくちゃこだわりました。撮ってほしい角度とかちょっと切なげな表情とか、これってメイクして格好をするだけでなくてちゃんと気持ちからクラピカにならないとやっぱ写真に出ないなと思いまして。演じていますから」とした上で、「でもまだ写真控えているんですよ。今第一弾を出したので今週とかに第二弾出せればいいなみたいな」と話した。

さらに、「コスプレ自体やってみたいなって思いはあって番組の企画とかで何かになるみたいなことはあるじゃないですか、それで楽しいなと思って。『モニタリング』のときに怪盗キッドをやらせてもらったことがあってそれで楽しいなと思っていたら『COSPLAY MODE』っていう雑誌から“オリジナルのキャラクター作ってみませんか？”ってオファーをいただいて今年の池袋ハロウィンっていうイベントに出たときに楽しくて」と振り返った。

続けて「ちゃんとやるにはコスプレ界隈のルールやマナーとかあるのかなと思って、そういうの勉強して色々な人に話を聞いてこういう風にやってるんだとかっていうので、やっぱりコスプレを好きじゃない方もいるからコスプレの界隈に届くようにするというか…」「クラピカみたいな版権のある作品のコスプレする際は有料サイトに載せないっていう、無料で見られるところじゃないとダメだぞって色々なの見て書いてあって」と語った。