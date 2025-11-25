ドジャースのジャック・ドライヤー投手（２６）が婚約したことが２５日までに分かった。自身のＳＮＳで２３日にプロポーズの様子を公開し、ドジャース奥さま会の公式ＳＮＳも「コレットとジャック、婚約おめでとう！！」と祝福した。

頭脳明晰で、特技のルービックキューブは最速１３秒で全面をそろえることができるという左腕。「正式になりました」とパワーを感じる自然の中で、王子さまのように指輪を差し出してひざまずいてプロポーズする瞬間や、コレットさんを抱きあげてキスする様子など、まるで映画の１シーンのような写真を投稿した。

大谷翔平投手は今年７月のオールスター前の取材で、「すごいと思った選手」を聞かれ、「ジャック（ドライヤー）とカスペリアス」の名前を挙げ、どんな状況でも献身的に投げてくれる存在に尊敬と感謝の思いを口にしていた。

今回の投稿には、ロブレスキー投手やクライン投手、コール外野手らドジャース選手からも「おめでとう」「レッツゴーーー」などと祝福が続々。スミス捕手の妻カラさんは「イェーーイ！おめでとう！」、ナック投手の婚約者アニサさんも♥を添えて祝福している。