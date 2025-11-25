7人組ガールズグループのHANAが25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」授賞記者会見に登壇した。

ファッション雑誌「VOGUE JAPAN」による、その年を彩ったアイコニックな人々をたたえるアワード。

歌手でラッパーの、ちゃんみな（27）とSKY−HI（38）がタッグを組んだオーディション番組「No No Girls」から誕生したグループ。今年4月にデビューを果たし、年末の紅白歌合戦を決めるなど飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍している。

JISOO（25）は「このようなすてきな賞を頂きありがとうございます。これからも愛と応援に答えられるように、皆さんに注目したもらえるアーティストでいられるように頑張ります」と授賞に感謝した。MAHINA（16）は「HANA全体が一気に成長した年だったかなと思います。不安とか大変なこともあったんですけど、HANAだったからこそ乗り越えられた壁があったかなと思います」とこの1年を回想。

NAOKO（20）は来年に向けて「3月からホールツアーが始まるので成功を願っています。誰かの人生を救えるような存在になりたいのでライブに向けて頑張りたいです」と意気込んだ。