21日、秋田市の大森山動物園でクマがおりから脱走した原因は、扉の鍵のかけ忘れが原因でした。



人為的なミスであったことから園は、ほかの猛獣と同様にクマも複数の職員で飼育作業にあたることに見直し、26日の営業再開を決めました。



こちらは、メスのツキノワグマ「ルビー」の展示場です。



ルビーは、おりの外、園内に直接出られる鉄製の扉から脱走しました。





熊谷奈都子記者「展示場を脱走したクマは、あちらのキリンの看板付近で発見されたということです」大森山動物園によりますと21日午後1時半ごろ、清掃員が園内にいるクマ1頭を発見。約2時間後、飼育員から「展示場にルビーがいない」と報告があり、園内で発見されたクマがルビーの可能性が高いことがわかりました。午後7時に獣医が麻酔で捕獲し展示場へ戻したということです。10人ほどいた来園者は全員避難し、けがをした人はいませんでした。その後の園の調査で、脱走の原因は扉の鍵のかけ忘れだったことがわかりました。この扉は動物の搬入や作業をするときに使うもので、使用頻度はそれほど高くなく、脱走前日の20日木曜日に清掃作業などで使用したのが最後でした。どの動物の展示場にも同じような扉があるということです。大森山動物園では、過去にも動物の脱走が起きていました。2000年にはヤマアラシが脱走、約2か月後に近くの山で保護されました。今回は大型動物の脱走。園は、再発防止に向けて管理体制の見直しなどを進めていくことにしています。大森山動物園 本間弘生園長「野生のクマの被害が拡大している中で、動物園としてこういったことが起きてしまったこと、それに対してみなさんに大変ご迷惑ご心配をおかけしたことをまずはおわびを申し上げたいなというふうに思っております」「いわゆるヒューマンエラーというふうな部分ですので、まずそちらをそういったことが起きないようにまずは人的体制、それから今回は鍵なので鍵の管理体制のいわゆる見直し、そしてもちろんマニュアルのいわゆる見直し徹底というふうなところをやっていく予定にしております」大森山動物園は、脱走の原因が設備の不具合ではなかったこと。また、今後はほかの猛獣と同様にクマも複数の職員で飼育作業にあたることに見直し、26日の営業再開を決めました。本間弘生園長「安心して楽しんでいただける園を目指してまいりたいと考えておりますので、残り少ない通常開園期間にはなりますけれども、ぜひ足を運んでいただければなと思います」大森山動物園の通常営業は今月30日までです。