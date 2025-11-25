日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の第7話が11月23日に放送され、反響を呼んでいます。

【写真】メガネの冴えない大学生役が評判の目黒蓮

第7話では、ロイヤルホープの子どもが誕生し、デビュー戦に臨む様子が描かれました。その中で、耕造（佐藤浩市）の死を示唆するシーンに注目が集まっています。

本作は、山本周五郎賞やＪＲＡ賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の小説『ザ・ロイヤルファミリー』（新潮文庫刊）が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーが日曜劇場で描かれます。

＊以下11月23日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

耕造は耕一（目黒蓮）から関係を拒絶されたままもどかしい日々を過ごす。栗須（妻夫木聡）はそんな二人の関係を何とかしようと思案していた。

一方、引退したロイヤルホープは血統を残すため、加奈子（松本若菜）の野崎ファームへ向かうことに。

そんな折、耕一から連絡があり「伝えたいことがあるので耕造に会わせて欲しい」と頼まれる。栗須が仲介をし、耕造と対面させるも2人はすぐに口論になってしまい、耕一の言いたいことは言えずじまい。

栗須が再び対面の機会を作りある提案をするも、耕一は受け入れなかった。なんとかしたい栗須は、耕一を外へ呼び出し本心を聞きだそうとする。

するとようやく耕一が口を開いた。その内容は「ロイヤルホープの交配相手を気にしている」という意外なものだった――。

父の死を悟った耕一は…

第7話のラストでは、耕一が交配相手として選んだ牝馬「ロイヤルハピネス」とロイヤルホープとの間に生まれた「ロイヤルファミリー」がデビュー戦に挑み、見事勝利しました。

レース後の記念撮影では、危篤状態で会場に来られない耕造に代わり、耕一が馬の隣に立つように促されますが耕一はためらいます。

しかし同じ時、電話で耕造の死を聞いた栗須が「ファミリーのそばに立つのはあなたです。今、この時から、耕一さんがファミリーの馬主です」と声をかけると、父の死を悟った耕一は涙をこらえながらロイヤルファミリーの隣に立ちました。

耕造の死によって耕一がロイヤルファミリーを相続したことを示唆するシーンに視聴者は「何回見ても泣く」「亡くなったことを馬主になった瞬間として描く脚本は神かな」「このドラマにしかできない表現」「泣きながら笑顔を作ろうとする耕一の表情に心打たれた」などと反応。感動を集めていました。



