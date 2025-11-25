¡ÖÉñÂæ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð¤ì¤½¤¦¾Ð¡×²ÃÆ£À¶»ËÏº¤ÎÄï¡¢18ºÐÇÐÍ¥à·»¤ò¿¿»÷¤¿¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¥³¥¹¥×¥ì»Ñá¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤!¡×¡ÖÈþÃË»Ò·»Äï¡×
Ìë¿À·î¤Î¹õ¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¤ê¤ó¤´¤òÊÒ¼ê¤Ë¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£À¶»ËÏº(24)¤ò·»¤Ë»ý¤Ä¡¢ÇÐÍ¥¤Î²ÃÆ£·û»ËÏº(18)¤¬à·»¤ò¿¿»÷¤¿¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¥³¥¹¥×¥ì»Ñá¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡ØDEATH NOTE¡Ùthe musical½éÆü¡¢´Ñ·à¤·¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤êŽ¤·»¤ÎÀ¶»ËÏº¤¬±é¤¸¤ë¡ÖDEATH NOTE¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ìë¿À·î¤ËÊ±¤·¤¿»Ñ¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤ê¤ó¤´¤ò»ý¤Ã¤Æ»£±Æ¤Ç¤¤ë¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç»£¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¹õ¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÈþÃË»Ò·»Äï¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö´Ñ·à¥³¡¼¥Ç¤¬¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¼♡¡×¡Ö¼Ì¿¿¤¬¤¹¤´¤¤¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢ÉñÂæ¤½¤Î¤Þ¤Þ½Ð±é½ÐÍè¤½¤¦¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£