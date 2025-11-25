¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×4ÅÙ¤Î·ëº§¤ËÀ°·Á¡Ä¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£¸µºÊ¤ÎÈþÆà»Òà·ãÊÑá¶á±Æ¤Ë¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?¡×¡ÖÈ©åºÎï¡×¡Ö¸µµ¤Ìã¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡à¥Ó¥Ã¥°¥À¥Ç¥£á¤³¤ÈÎÓ²¼À¶»Ö¤µ¤ó¤Î¸µºÊ¤Ç¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÆà»Ò¤Îà·ãÊÑá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¹ÈÍÕ¤¬¸«¤¨¤ë¥«¥Õ¥§¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ç¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éÄº¤¯¥é¥ó¥Á¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢°û¤ßÊª¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¡ÖÂç¹¥¤¤Ê°ò³è¤â¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤ª°ò¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò»ý¤Á´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë»Ñ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÊ·°Ïµ¤¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿!?¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈ©¤¬åºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤òÌã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÈþÆà»Ò¤Ï4ÅÙ¤Î·ëº§¤ò·Ð¸³¤·¡¢8¿Í¤ÎÊì¤Ë¡£ÎÓ²¼¤µ¤ó¤È¤Ï2011Ç¯¤Ë·ëº§¤·13Ç¯¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿23Ç¯¤ËYouTube¤Ç¡¢ÈþÆà»Ò¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸½é¤È¤Ê¤Ã¤¿Æó½ÅÀÚ³«¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£¡Ö¼ê½Ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ä½Ñ¸å·Ð²á¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¤³¤ì¤ÏÂçÀ®¸ù¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ìÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£