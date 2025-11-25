セ、パ両リーグのベストナインが25日に発表され、西武からはタイラー・ネビン外野手が一塁手部門で初選出された。ネビンは同部門でゴールデン・グラブ賞にも輝いており、加入1年目から投打で活躍が評価された形だ。1年目での受賞は球団では2014年のエルネスト・メヒア内野手（一塁手部門）以来、5人目となる。

ネビンは球団を通じて「今回の受賞は、日本で野球をやると決断したときにはとても想像できなかったことですし、このような名誉ある賞をいただけたことは大変光栄です。そして、毎日応援してくれたライオンズファンの皆さまにも感謝しかありません。1年を通して健康でいられたこと、チームメートとともに戦えたことをとてもうれしく思います。来年もまた同じような活躍ができるようベストを尽くします」とコメントした。

西武で過去、来日1年目でベストナインに輝いた外国人選手は1981年のテリー（外野手部門）、95年のD・ジャクソン（外野手部門）、97年のD・マルティネス（指名打者部門）、2014のE・メヒア（一塁手部門）。

今季のネビンは137試合に出場し、打率2割7分7厘で21本塁打、63打点をマーク。シーズン途中からは不動の4番として打線をけん引した。6月には2年の延長契約を結んでいる。