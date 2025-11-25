村上瑞希が単独首位発進 金田久美子が7位【JLPGAファーストQT C地区】
＜JLPGAファーストQT C地区 初日◇25日◇ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）◇6432ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの第1ラウンドが終了し、24歳の村上瑞希が6バーディ・ボギーなしの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。
2打差の4アンダーにP.サイパン（タイ）、成澤祐美、清本美波。3アンダー・5位タイにスタイヤーノ梨々菜、藤田かれんが続いた。2アンダー・7位タイには金田久美子、今年のプロテストに合格した鳥居さくら、濱田茉優らが並んだ。ルーキーの中村心と西澤歩未は1アンダー・14位タイ。森井あやめ、小倉彩愛は1オーバー・28位タイとなった。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。裾野カンツリー倶楽部（静岡県）で開催のB地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部（三重県）のC地区それぞれの上位者が、12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ（茨城県）で行われるファイナルステージへ進む。
