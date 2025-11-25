3ツアー対抗戦の代表選手発表 昨年MVP佐久間朱莉ら参戦、初出場は12人
＜Hitachi 3Tours Championship 事前情報◇25日◇平川カントリークラブ（千葉県）＞国内女子（JLPGA）・国内男子（JGTO）・国内シニア（PGA）の3ツアー対抗戦が、12月14日（日）に開催される。これに先立ち、各ツアーの代表選手計18人が発表された。
【写真】河本結さんがドレスアップしました
JLPGAからは、今季年間女王で昨年大会MVPの佐久間朱莉、2回目の出場となる河本結が名を連ねた。さらに、初参戦の神谷そら、菅楓華、高橋彩華、ルーキー荒木優奈が加わり、大会史上初となる3連覇を狙う布陣が整った。JGTOは、3回目の出場となる蝉川泰果、2回目となる米澤蓮がチームの軸。片岡尚之、小西たかのり、佐藤大平、吉田泰基が初出場でメンバー入りし、王座奪還を目指す。百戦錬磨のPGAチームは、3季連続賞金王の宮本勝昌を筆頭に、タマヌーン・スリロット、プラヤド・マークセン（ともにタイ）、岩本高志、飯島宏明、藤田寛之が参戦。熟練のプレーで2018年以来の優勝を狙う。今大会では“for CHILD CHARITY”をテーマに掲げ、『入場料収入の一部』『チャリティイベントによる収入（全額）』『獲得賞金の20％』が難病を抱える子どもたちや家庭環境に恵まれない子どもたち、またジュニアゴルファーの育成支援に寄付される。【出場選手一覧】■JLPGA佐久間朱莉（2）神谷そら（初）河本結（2）菅楓華（初）高橋彩華（初）荒木優奈（初）■JGTO蝉川泰果（3）片岡尚之（初）米澤蓮（2）小西たかのり（初）佐藤大平（初）吉田泰基（初）■PGA宮本勝昌（初）タマヌーン・スリロット（初）プラヤド・マークセン（7）岩本高志（初）飯島宏明（初）藤田寛之（4）※（）内は出場回数
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子最終戦 初日の組み合わせ
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
JLPGAファーストQT・A地区 初日の結果
JLPGAファーストQT・B地区 初日の結果
JLPGAファーストQT・C地区 初日の結果
【写真】河本結さんがドレスアップしました
JLPGAからは、今季年間女王で昨年大会MVPの佐久間朱莉、2回目の出場となる河本結が名を連ねた。さらに、初参戦の神谷そら、菅楓華、高橋彩華、ルーキー荒木優奈が加わり、大会史上初となる3連覇を狙う布陣が整った。JGTOは、3回目の出場となる蝉川泰果、2回目となる米澤蓮がチームの軸。片岡尚之、小西たかのり、佐藤大平、吉田泰基が初出場でメンバー入りし、王座奪還を目指す。百戦錬磨のPGAチームは、3季連続賞金王の宮本勝昌を筆頭に、タマヌーン・スリロット、プラヤド・マークセン（ともにタイ）、岩本高志、飯島宏明、藤田寛之が参戦。熟練のプレーで2018年以来の優勝を狙う。今大会では“for CHILD CHARITY”をテーマに掲げ、『入場料収入の一部』『チャリティイベントによる収入（全額）』『獲得賞金の20％』が難病を抱える子どもたちや家庭環境に恵まれない子どもたち、またジュニアゴルファーの育成支援に寄付される。【出場選手一覧】■JLPGA佐久間朱莉（2）神谷そら（初）河本結（2）菅楓華（初）高橋彩華（初）荒木優奈（初）■JGTO蝉川泰果（3）片岡尚之（初）米澤蓮（2）小西たかのり（初）佐藤大平（初）吉田泰基（初）■PGA宮本勝昌（初）タマヌーン・スリロット（初）プラヤド・マークセン（7）岩本高志（初）飯島宏明（初）藤田寛之（4）※（）内は出場回数
<ゴルフ情報ALBA.Net>
国内女子最終戦 初日の組み合わせ
【確定版】シード獲得か？QT行きか？ 国内女子崖っぷちランキング2025
JLPGAファーストQT・A地区 初日の結果
JLPGAファーストQT・B地区 初日の結果
JLPGAファーストQT・C地区 初日の結果