“黄金世代”山路晶が単独首位発進 元賞金女王の森田理香子は62位【JLPGAファーストQT B地区】
＜JLPGAファーストQT B地区 初日◇25日◇裾野カンツリー倶楽部 (静岡県)◇6468ヤード・パー72＞第1ラウンドが終了。4アンダーの単独首位には27歳の“黄金世代”山路晶が立った。3アンダーの2位タイに権藤可恋、但馬友、宅島美香が続く。
2アンダー・5位に酒井千絵、ツアー通算1勝の植竹希望、今年のプロテストに合格した千田萌花、高田菜桜らが1アンダー・6位タイにつける。ツアー通算7勝の吉田弓美子、同3勝の大江香織は1オーバー・25位タイの滑り出し。同5勝の51歳・表純子、同2勝の原江里菜、今年のプロテスト合格者でオーストラリア出身の杉山ももは3オーバー・50位タイからのスタートになった。2013年賞金女王の森田理香子は4オーバー・62位タイと出遅れた。ファーストQTは、28日まで全3会場で実施。こだまゴルフクラブ(埼玉県)で開催のA地区、ジャパンクラシックカントリー倶楽部(三重県)のC地区それぞれの上位者が、 12月2日〜5日に宍戸ヒルズカントリークラブ(茨城県)で行われるファイナルステージへ進む。
