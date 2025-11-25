来年朝ドラ主演・見上愛、今年の漢字は“愛” 理由は「名前の由来と同じ」
俳優の見上愛が25日、都内で行われた、アワード『THE ONES TO WATCH 2025』授賞記者会見に出席し、今年の漢字を発表した。
【全身ショット】美脚スラリ！“ド派手”なピンクコーデで登場した見上愛
2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』では上坂樹里とのW主演を務める見上。この1年間を振り返ると「すごく出会いの多い1年間だったなと思います」と回顧。今年の漢字を聞かれると、「“愛”です」と回答し、「私の名前に“愛”が入っているんですけど、今年はその名前の由来と同じように、いろんな人に愛を持って接することができたし、逆にたくさんの人からの愛をいただいて頑張れたなって思います」とほほ笑んだ。
同アワードは、さまざまな分野で圧倒的な活躍をみせ、スタイル・生き方・美において『VOGUE JAPAN』読者をインスパイアしたヴォーグな女性を『VOGUE JAPAN』が選出し、記者会見も行ってきた誌面・イベント連動型のアニュアル企画「VOGUE JAPAN WOMEN OF THE YEAR（WOTY）」（2006〜20年）の後継プロジェクトとして2021年にスタート。
「WOTY」のジェンダーフリー版ともいえる同企画では、その年を彩った才能あふれる表現者や目覚ましい活躍をみせたニューカマー、キャリアにおける大きな転機・飛躍をむかえたアスリートなど多ジャンルで活躍するアイコニックな人々をたたえる。
見上の受賞理由について同誌は「話題作、映画『国宝』への出演や、『かくかくしかじか』での繊細な演技も高い評価を集める見上愛。2026年には朝ドラ主人公を控え、俳優としてさらなる飛躍が期待されている。静かな存在感と確かな演技力で、時代の空気をしなやかに映し出す彼女は、次世代を象徴する俳優の一人として輝きを増している」としている。
見上のほか、VERDY氏（デザイナー）、大月壮士氏（デザイナー）、北川景子（俳優）、佐野勇斗、Snow Man（アーティスト）、HANA（アーティスト）、見上愛（俳優）、横浜流星（俳優）（※50音順）も受賞。授賞記者会見には、VERDY氏、大月氏、北川、佐野、Snow Man（目黒蓮、ラウール）、HANA、見上が出席した。
