安全機能充実！ ハンドルも一気に“近代化”

2025年11月25日、トヨタは商用バンの「プロボックス」を一部改良し、発売しました。

【まだまだ戦います！】これが一部改良された新「プロボックス」です（写真で見る）

プロボックスはトヨタで唯一となるステーションワゴンタイプの商用バン。2002年の発売以来、23年にわたり連綿と改良が加えられており、2021年にはハイブリッドモデルも追加されています。

今回の一部改良では、運転支援システム「トヨタセーフティセンス」の機能拡充など、主に予防安全性能に関するアップデートが行われました。改良モデルは前部センサーの大型化などに伴い、フロントグリルの形状の一部を変更。またプリクラッシュセーフティ機能では、検知対象や検知範囲の拡張が図られています。

さらに同システムには、歩行者の横断や飛び出しなどのリスクを状況に応じて先読みし、歩行者や他車に近づきすぎないよう運転操作をサポートする「プロアクティブドライビングアシスト」機能も追加されました。この機能では接触事故の回避のほか、先行車との車間保持や、カーブなどでの減速も支援し、ドライバーの疲労軽減にもつなげます。

このほか、アクセルの踏み間違いなどの誤操作による衝突被害を緩和する「パーキングサポートブレーキ」も全車に搭載されました。

これらの安全機能のアップデートに加えて、インテリアではメーターが4.2インチサイズのマルチインフォメーションディスプレイとなったほか、ハンドルも各種スイッチを備えた新タイプへと変更されました。

なお、車両販売価格は税込み191万8400円〜226万1600円となります。