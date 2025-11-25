Snow Man目黒蓮（28）とラウール（22）が25日、都内で「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」の授賞会見に出席した。

今年1年について聞かれると「個人としては来年公開予定の映画を2本ほど撮影しました。一つは葬儀屋さんの話で2月公開になります。もう一つはちょっと漫画の実写化なんですけど『SAKAMOTO DAYS』の公開を予定している。今は現在放送中のドラマ「ロイヤルファミリー』に出演しています」と目黒の1年をあたかも自分のことかのように語った。目黒は「それ俺だね、俺だわ。ずっと」とツッコみ、「結構裏でこのやりとり練習してました」と明かし、さすがのコンビネーションで笑いを誘った。

来年の目標を聞かれると、ラウールは「今年は1年間ほど、とあるオーディションに参加させてもらって、無事合格した。1年間ちょっと海外で撮影をさせてもらうことが決定していて。『SHOGUN 将軍』って作品なんですけど」とまたしても目黒の予定を語り、目黒は「俺だな、それ。練習通りです」と再び明かして、笑った。

目黒が「SHOGUN 将軍」の撮影に参加する期間はグループは8人で活動することとなりラウールは「グループ活動としてはめめがいない時間も発生しちゃうけどお互いに刺激し合いたい」と語った。

目黒は「僕達は何十年とかけてもできないかもしれないことを、デビューさせていただいて5年という時の中でいろいろ経験させてもらった。新しい目標を見つけ出さないと行けない時期なのかなと思う」と語り、「皆で一緒に抱ける夢を見つけて行けたらファンの皆さんが本当に休ませてもらえないなと思ってもらえるような楽しい景色を見せられたらいいなと思う」と力を込めた。