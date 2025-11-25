ブラックフライデーでお得なApple製品10選！


【画像でチェック】値下げ対象のApple製品はコレ！

12月1日23：59まで、Amazonブラックフライデーが開催中！今年はApple製品がとにかくアツイんです！最新チップ搭載のMacBookやiPadが今だけの特別価格で勢ぞろいしています。今回は、とくに人気の10アイテムをまとめました。気になるモデルは早めにチェックして、おトクをしっかり掴んでくださいね…！

■さっそくお買いものしようとしたアナタ、ちょっと待って！【お得情報まとめ】

Amazonブラックフライデー


ブラックフライデーで、もっとお得にお買いものする方法をご紹介します。エントリーを済ませてから、ポイントゲットを狙いましょう！

■お得その1▶エントリー後のお買いものがお得！ポイントアップキャンペーン

ポイントアップキャンペーン


●ポイントアップキャンペーン

▶エントリー期間：〜2025年12月1日（月）23:59まで

▶対象購入期間：2025年11月21日（日）0:00〜12月1日（月）23:59

▶ポイント還元率の例

・プライム会員 → +1.5%

・Amazon Mastercard → 最大+3%

・おもちゃカテゴリー → +6.5%

・ブランドセレクション → +4〜5%

エントリーを済ませたあと、10,000円以上のお買いものをするとポイント還元されるキャンペーンが開催中なんです！しかも、10,000円以上の買い物で最大10万ポイントが当たる抽選つき。お買いもの前にエントリーして、お得にポイントをゲットしましょう！

■お得その2▶Amazonギフトカード購入でポイントゲット

Amazonギフトカードキャンペーン


●ギフトカードキャンペーン

▶開催期間：〜2025年12/23(火)23:59まで

▶ポイント還元

●5,000〜9,999円 → 300pt

●10,000〜19,999円 → 500pt

●20,000円以上 → 700pt

対象者限定キャンペーンが開催中！1アカウント1回限り参加OK。事前エントリーを済ませて、ギフトカード（Eメール／PDF／配送）を5,000円以上購入すると、金額に応じてポイントが付与されます。ギフトカードは自分用としても使用できますよ！

■こんなにお得…⁉今すぐ欲しいApple製品【10選】

生活をスマートに、楽しく、軽やかにしてくれるApple製品。ブラックフライデーでお得になっている10商品をピックアップしました！

■軽くて速くて頼もしすぎ！万能ノートPC

Apple 2025 MacBook Air (13インチ／10コアCPU・8コアGPU搭載Apple M4チップ／16GB ユニファイドメモリ／256GB)


▶Apple 2025 MacBook Air (13インチ／10コアCPU・8コアGPU搭載Apple M4チップ／16GB ユニファイドメモリ／256GB)

●参考価格：￥164,800→￥139,800（15％OFF）

作業もエンタメもサクサク！持ち歩きやすい13インチモデルです。文字も写真もくっきり見える画面で、動画も資料作りも快適。1日使えるバッテリー。美しい音と高画質カメラでオンライン通話もラクラクこなせます。

■パワーも容量も妥協しない！ハイスペックPC

Apple 2025 MacBook Air (13インチ／10コアCPU・10コアGPU搭載Apple M4チップ／16GB ユニファイドメモリ／512GB)


▶Apple 2025 MacBook Air (13インチ／10コアCPU・10コアGPU搭載Apple M4チップ／16GB ユニファイドメモリ／512GB)

●参考価格：￥194,800→￥169,800（13％OFF）

複数作業も動画編集も軽快にこなせる、512GB、13インチモデルです。くっきり鮮やかな画面で写真や動画も細かい部分までチェックしやすい設計。1日使えるバッテリーで、カフェでも移動中でもストレスなし。ブラックフライデーでこのセール価格は見逃せません…！

■勉強も遊びもこれ1台で完結！

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB


▶Apple 11 インチ iPad (A16): 128GB

●参考価格：￥58,800→￥49,800（15％OFF）

サクサク動くチップで、アプリの切り替えも動画編集も軽快な11インチiPad。色がきれいに見える画面で、映画鑑賞もお絵描きにも◎。写真・動画の撮影やビデオ通話もきれいにまとまる高性能カメラを搭載。1日使えるバッテリーで、仕事にも遊びにも丸っとフィット！

■仕事も趣味もスマートにこなす、ちょうどいい最強バランス

Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB


▶Apple 11 インチ iPad Air (M3):128GB

●参考価格：￥98,800→￥79,800（19％OFF）

動画編集や複数アプリの同時作業もテンポよく進む11インチモデル。画面は色が明るく見やすく、どんなコンテンツもくっきり表示。外出先でも安心の長時間バッテリーで、好きな場所で効率よく使えます！

■バッグにすぽっとIN！持ち歩ける高性能アイテム

Apple iPad mini(A17 Pro):8.3 インチ／128GB


▶Apple iPad mini(A17 Pro):8.3 インチ／128GB

●参考価格：￥78,800→￥64,800（18％OFF）

手のひらサイズで持ち運びしやすいのに、重めのアプリもサクサク動いて、動画や読書も快適。高性能カメラで撮影や資料スキャンもスムーズにこなせます。お出かけ先のメモや仕事にもぴったり！

■一日を守ってくれる、やさしい相棒

Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)


▶Apple Watch Series 10(GPS + Cellularモデル)

●参考価格：￥80,800→￥64,000（21％OFF）

見やすい画面と、軽くて薄い着け心地が魅力のスマートウォッチ。心拍や睡眠、酸素レベルなど体の変化をやさしく見守ってくれます。外でも家でも運動をしっかりサポートしてくれるので、毎日の健康管理がもっと身近に。転倒や事故の検知など、いざという時の安心機能も◎！

■デスク周りスッキリ！小さいのに高性能

Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU／16GBユニファイドメモリ／256GB


▶Apple 2024 Mac mini 10 コア CPU／16GBユニファイドメモリ／256GB

●参考価格：￥94,800→￥84,800（11％OFF）

パワフルで、動画も資料づくりもサクサクこなせるPC。小さいデスクにもスッキリ置けます。iPhoneやiPadとの連携もスムーズなので、普段の作業がぐっと快適に。

■ストレスフリーな音楽体験

Apple AirPods 4


▶Apple AirPods 4

●参考価格：￥29,800→￥24,800（17％OFF）

長時間つけても疲れにくい形に進化し、音楽も通話もクリアに楽しめるワイヤレスイヤホン。まわりの音をしっかり抑えつつ、必要な声だけは自然に聞こえるかしこい仕様。Amazonで過去1か月8000個以上購入され、レビュー★4.5の超優秀アイテム！

■描く・書く・つくるがもっと楽しい！

Apple Pencil Pro


▶Apple Pencil Pro

●参考価格：￥21,800→￥18,800（14％OFF）

線の強弱や角度まで細かく反応し、まるで紙に描いているような自然な書き心地。タップやひねりなど直感的な操作で、ブラシの切り替えもスムーズ。メモからお絵描きまで幅広く活躍し、iPadを自分だけのノートに変えてくれますよ…！

■スルスル動く！オシャレすぎ！

Magic Mouse


▶Magic Mouse

●参考価格：￥10,800→￥8,900（18％OFF）

なめらかに動くワイヤレスマウスで、ネットも資料もスイスイ操作できます。指先でサッとなぞるだけでページ送りやスクロールができ、直感的でストレスなし。オシャレなビジュアルも魅力的！

ブラックフライデーでおトクな今こそ、毎日を便利にしてくれるApple製品をゲットするチャンス。自分にぴったりの1台を見つけて、毎日をもっと快適にしてみてくださいね…！

文＝MH