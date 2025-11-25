SG「第28回チャレンジカップ」と並行開催のG2「第12回レディースチャレンジカップ」が、ボートレース福岡で25日に開幕した。最終日までSGグランプリ（12月16〜21日、住之江）、プレミアムG1クイーンズクライマックス（12月28〜31日、大村）出場を懸けた激戦が展開される。

初日オープニングレースは清埜翔子（34＝埼玉）が制した。青地に黄色で書かれたエンジン番号55。整備士推奨モーターが、いきなり威力を見せたわけだ。

「逃げられてホッとしています。ターンで失敗したけど、思ったより押してくれていました。昨年も1レースの1号艇だったんですよ」

2年連続で“大役”とは珍しい。昨年はコンマ04のスタートで逃げ切り1着。今年もしっかり人気、そして番組マンの期待に応えた。

「昨年はその後がダメだったんで、今回はそうならないようにしっかりレースしたいですね」

昨年は逃げた後の2、3走目が6、5着で、せっかくの1着発進を生かせなかった。同じ失敗はできない。まして今回は女子の中ではトップ評価のエンジン。優勝しても年末の大舞台には届かないが、清埜は全力で優勝にチャレンジする。

2日目は4号艇の9R1回走り。