¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¡¡¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¥»¥ê¥ÕÊÑ¹¹¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÇÛÎ¸¡Ö¸À¸ìÆ»ÃÇ¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥³¥ó¥ÈÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ë¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È£²£°£²£µ¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤¬£²£µÆü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡¸µÁÄ¤¤¤Á¤´¤Á¤ã¤ó¤Ï¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Î¿¢Â¼ÐÒ»Ë¤È¥Ü¥±¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥Ú¥í¤Á¤ã¤ó¤Î¥³¥ó¥Ó¡£¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç»î°û¤ò´«¤á¤é¤ì¤Æ°û¤ó¤À¤È¤³¤íÉºÇòºÞ¤Î¥Ö¥ê¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¤¬¡Ö¥ª¥ì¡¢¤¢¤ì¤Ï¥Ö¥ê¡¼¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¥Ï¥¤¥¿¡¼¤ÎÊý¤¬¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤Ê¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¿¢Â¼¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Î»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Í¥¿¤ÏËÜÍè¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ï¥¤¥¿¡¼¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ç¤ÏÊÑ¹¹¤·¤¿¡£¿¢Â¼¤Ï¡Ö²Ö²¦¤µ¤ó¤¬¤Ç¤¹¤Í¡¢º£²ó¤Î¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È¤Ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ÎÊý¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢£Ô£Â£Ó¤µ¤ó¤¬¡Ø¥Ï¥¤¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤¤¥³¥ó¥È¤ò¤¹¤ë·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²Ö²¦¤µ¤ó¤«¤éÊ¸ÌÌ¤Ç¡Ø¸À¸ìÆ»ÃÇ¡Ù¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥Ï¥¤¥¿¡¼¤Ï²Ö²¦¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¡¢¥Ö¥ê¡¼¥Á¤Ï³Æ¼Ò¤¬»È¤¨¤ëÌ¾¾Î¤À¡£
¡¡È¹¤¬¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤·¤ç¡ª¡×¤È°ì³å¤¹¤ë¤È¡¢¿¢Â¼¤Ï¡ÖÎ¢¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¡Ø°û¤à¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¡£
¡¡È¹¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¾éÃÌ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤ì¤Ï¡Ä¡£¤ª¤â¤·¤í¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÊÉ¤Ç¤¹¤è¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤â¤·¤ç¤Ã¤Á¤å¤¦¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£