２５日午後６時頃、熊本県阿蘇地方を震源とする地震があり、同県産山（うぶやま）村で震度５強、同県阿蘇市や大分県竹田市では震度５弱を観測した。

震源の深さは９キロ、地震の規模を示すマグニチュード（Ｍ）は５・８と推定される。熊本県で震度５強以上を観測したのは、２０１９年１月３日以来。気象庁は、地震による津波はなく、周辺の火山の活動状況にも変化はみられていないとしている。

読売新聞のまとめでは、阿蘇市の７０歳代の女性が自宅で転倒して軽傷を負った。原子力規制庁によると、九州電力玄海原子力発電所（佐賀県玄海町）、同川内原発（鹿児島県薩摩川内市）で異常は確認されていない。

気象庁によると、今回の地震は、熊本県などで甚大な被害が出た１６年の熊本地震の活動域で発生した。熊本地震では同年４月１４日にＭ６・５の地震が発生し、同月１６日にはさらに大きなＭ７・３の地震が起きた。

気象庁は、揺れの強かった地域では、落石や崖崩れの危険性が高まっているとして、今後の地震や降雨に警戒を促している。また、今後１週間程度は、同程度か、さらに強い揺れの地震に注意するよう呼びかけている。

その他の主な各地の震度は次の通り。

▽震度４ 熊本県菊池市、南小国町、高森町、西原村、南阿蘇村