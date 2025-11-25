¡Úµð¿Í¡ÛÀô¸ýÍ§ÂÁ¤¬¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó½éÁª½Ð¡¡ºäËÜ°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê£¸¿ÍÌÜ¡ÖËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡×
¡¡¥»¡¦¥ÑÎ¾¥ê¡¼¥°¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤¬£²£µÆü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤«¤é¤ÏÀô¸ýÍ§ÂÁÆâÌî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬Í··â¼êÉôÌç¤Ç½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µð¿Í¤ÎÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢£²£°£²£±Ç¯¤ÎºäËÜ°ÊÍè£´Ç¯¤Ö¤ê£¸¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤Ï¡¢£Î£Ô£ÔÀ¾ÆüËÜ¤«¤é£²£°£²£³Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£º£µ¨¤Ï³«ËëÆó·³¤â¡¢£´·î£´Æü¤Ë°ì·³¤Ø¾º³Ê¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÍ··â¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ËÄêÃå¤·¤¿¡£ºòµ¨¤ÎÌó£²ÇÜ¤È¤Ê¤ë£±£³£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇ·â¤Ç¤ÏÂÇÎ¨£³³ä£±ÎÒ¤Ç¥ê¡¼¥°£²°Ì¡¢¼éÈ÷Î¨¤ÏÌðÌî¡Ê¹Åç¡Ë¤ÈÊÂ¤Ö£¹³ä£·Ê¬£¹ÎÒ¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤È¡¢¹¶¼éÎ¾ÌÌ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ÈôÌö¤ÎÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Àô¸ý¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£ÂÇ·â¤ä¼éÈ÷¤òÁí¹çÅª¤ËÉ¾²Á¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤·¤Ã¤«¤ê½àÈ÷¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£