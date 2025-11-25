明日26日の午前中にかけて日本海側を中心に大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。中国、近畿、北陸、東北は昼頃にかけて竜巻などの激しい突風や落雷、雹、急な強い雨にご注意ください。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。関東や東海の最高気温は今日25日より高くなりますが、北風が強まりそうです。

明日26日の午前中にかけて大気の状態が非常に不安定

今日25日は上空にこの時期としては強い寒気が流れ込み、日本海側を中心に大気の状態が非常に不安定になっています。日本海側を中心に雷雲がかかり、落雷が多数発生しています。SNSでは西日本で雹やあられが降ったとの情報もあります。





明日26日も午前中にかけて大気の非常に不安定な状態が続くでしょう。中国、近畿、北陸、東北は昼頃にかけて、断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って雨脚の強まる所もありそうです。竜巻などの激しい突風、落雷、雹にも注意が必要です。太平洋側は晴れる所が多いでしょう。

黄砂の飛来にも注意

明日26日の午前中にかけて沖縄や奄美、九州から東海にかけて黄砂が飛来する予想です。



黄砂が飛来すると、自動車や洗濯物などに黄砂が付着し、汚れることがあります。洗濯物は部屋干しが安心です。車に黄砂が付着してしまった場合は、タオルやぞうきんで拭くと細かなキズをつけてしまうことがあります。高圧洗浄などの水洗いが効果的とされていますので、洗浄がおすすめです。さらに、環境省によりますと、黄砂の飛来によって、アレルギー症状や呼吸器疾患の悪化も指摘されており、注意が必要です。マスクなどで防ぐと良いでしょう。

関東や東海は気温上昇も北風が強まる

明日26日の最高気温は、関東や東海では今日25日より大幅に上がるでしょう。東京都心や名古屋市は19℃と今日より6℃から7℃高くなりそうです。ただ、北風が強まり、気温の数字ほどの暖かさはないでしょう。風を防ぐ上着があると良さそうです。



北海道や東北、北陸の最高気温は今日より低く、北風が冷たく感じられるでしょう。暖かくしてお過ごしください。