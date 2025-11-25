ほったらかしでごちそう完成♪【アイリスオーヤマ】簡単＆時短で本格調理！自動調理圧力鍋がAmazonで絶賛販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
1台9役で家事のつよーい味方！本格調理もおまかせ【アイリスオーヤマ】時短＆おいしさ◎90メニュー自動調理圧力鍋がAmazonで絶賛販売中！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
圧力調理で素材本来のうまみが凝縮。本格調理が自宅で簡単にできる電気圧力鍋。3〜4人向けの4.0リットル。多機能のまま大容量になり大人数でも使いやすく、ハイパワーの1000Wで調理をサポート。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
ネット販売限定モデルのみ搭載の自動メニューもあり、バラエティ豊かな食事がボタン一つで簡単に。また、自動メニューと連動したレシピブックも付属。レシピサイト用の二次元バーコードからスマホ、タブレットでも簡単にレシピを見ることができる。
そのまま食卓に置け、ちょうどいい高さで取り分けやすい。家族や友人とホームパーティも楽しめる。
予約設定が可能なので食材をセットするだけで好きな時間に出来たての料理が食べられる。また、最大12時間自動で保温されるので家族の食事時間がまちまちでも出来立てのような温かい料理を。
