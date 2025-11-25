（資料写真）

横浜市内の住宅に押し入り、住人にけがを負わせた上、現金の入った金庫を奪ったとして、神奈川県警捜査１課と神奈川署などは２５日、住居侵入と強盗致傷の疑いで、ボリビア国籍で厚木市内に住む、自称電気設備士の男（２９）、東京都町田市、会社員の男（２４）らを逮捕した。県警は２人が匿名・流動型犯罪グループ（匿流）の指示役とみて調べている。

他に逮捕されたのは、神奈川県出身で住所不定、高校２年の男子生徒（１７）。

逮捕容疑は、１６〜１７歳の無職少年４人＝両容疑で送検済み＝と共謀し、７月２８日午前５時１０分ごろ、横浜市神奈川区に住む農業の６０代男性宅に侵入。男性に催涙スプレーのようなものを噴霧して顔や腕に軽傷を負わせ、現金約７００万円などが入った金庫を奪った、としている。

同課はいずれも認否を明らかにしていない。

同課によると、生徒と少年４人が実行役で、残る２人が秘匿性の高い通信アプリで指示を出していたとみられる。７人のうち一部は面識があった。

県警は少年４人の関係先からスマートフォンなどを押収しており、男性宅を狙った経緯や他に関与した人物の有無、金の流れなどを捜査している。

会社員の男は別の少年らと共謀し、小田原市内の会社役員の男性（５９）宅から腕時計や装飾品など計３４点（計約３３９万４千円相当）を盗んだとして、県警に１０月、住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されていた。