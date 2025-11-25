ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡¢¹Åç¸©Ì±¥¹¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î½ç°Ì¤Ë¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¡×¤ÎÁÊ¤¨¤â¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¤ÏÇ¼ÆÀ
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½ËêÌîÃÒ¾Ï»á¡Ê38¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¡È²æ¤¬ÃÏ¸µ¤Î´é¡É¤òÉ½¾´¸©Ì±¥¹¥¿¡¼±ÉÍÀ¾Þ¡×¤Ë½Ð±é¡£½Ð¿ÈÃÏ¹Åç¤Ç¤Î½ç°Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
1°Ì¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢2°Ì¤ËµÈÀî¹¸»Ê¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âPerfume¤ä¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤ÏÍµÈ¹°¹Ô¤ä¥¢¥ó¥¬¡¼¥ë¥ºÅÄÃæÂî»Ö¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ËêÌî»á¤Ï·÷³°¤À¤Ã¤¿¡£
ËêÌî»á¤Ï¡Ö¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°10°Ì¤Þ¤Ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È²¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Í¡¢¸«¤ì¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£1Ç¯´Ö´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤ó¤Ç¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ºòÇ¯¤Î½ç°Ì¤Ï20°Ì¤À¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢º£Ç¯¤Î½ç°Ì¤Ï23°Ì¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£ËêÌî»á¤Ï¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¡ª¤Ê¤ó¤Ç²¼¤¬¤ë¤Î¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£Ç§ÃÎÅÙ¡¢¹¥´¶ÅÙ¡¢¹×¸¥ÅÙ¡¢¥¹¥¿¡¼À¡¢¼«ËýÅÙ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤¿¸Þ³Ñ·Á¤Î¥°¥é¥Õ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¼«ËýÅÙ¤Î¹àÌÜ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾®¤µ¤¯¡¢Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡ÖÁ´Á³¼«Ëý¤Ç¤¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¤¿¡£
ËêÌî»á¤Ï¡ÖÃ¯¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤Î¡ª¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ËÆ±¤¸ÆüËÜÂåÉ½¤Ç³èÌö¤·¤¿ÆâÅÄÆÆ¿Í»á¤Ï¡Ö¹â¹»»þÂå¤«¤é°ì½ï¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢³§¤µ¤óËêÌî¤Î¤³¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎËêÌî»á¤ò¡È¤ª¤¤¤·¤¯¤¹¤ë¡É¹Åç¸©Ì±¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£