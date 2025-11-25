千鳥、「覚悟が見えます！」絶賛、中丸雄一「リスタート相席」登場→最高のオープニング披露
元KAT-TUNの中丸雄一が25日放送のABCテレビ『相席食堂』(後11:10〜 ※関西ローカル)に出演。「リスタート相席」と題し、鹿児島県指宿市を旅する。
【動画】「新しい世界が見えました」衝撃の姿を披露した中丸雄一
最近いろいろあった旅人が新たな決意を胸に相席旅に出る「リスタート相席」。一昨年まで数々のテレビ番組に引っ張りだこだったが、昨年いろいろあって活動を休止。さらに、今年はKAT-TUNが解散し、現在はひとりで活動を再開している中丸が登場する。
そんな中丸は指宿の海岸の砂浜に縦に埋まって登場。「すばらしい！」「覚悟が見えます！」と、最高のオープニングにMCの千鳥は拍手で応える。街を散策しながら、現在の状況について明かす中丸。なんと、あの騒動を報じた「週刊文春」で連載を担当していると聞き、千鳥も驚く。
海岸沿いにあるカフェでは地元の農家さん一家と相席。さつまいもを栽培する畑に同行させてもらう。鹿児島はさつまいもの生産量が全国1位で、折しも収穫の時期。収穫を体験し、ふかした黄金色に輝くお芋を畑で味わうと、「地球を感じる」としみじみする中丸。今度はさつまいも畑に首まで埋まる（!?）。
