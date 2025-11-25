『エヴァ歌舞伎』碇シンジ役が決定！若手俳優・上村吉太朗「今からとてもワクワク！」
人気アニメ『エヴァンゲリオン』シリーズと歌舞伎が初めてコラボレーションする『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』の出演者が発表された。碇シンジ役は『ファイナルファンタジーX』や『刀剣乱舞 月刀剣縁桐』など、話題の新作歌舞伎に出演する歌舞伎界の若手俳優・上村吉太朗が務める。同歌舞伎は松竹との共同企画・製作で、2026年2月21日〜23日に神奈川県・横浜アリーナで開催される大型フェス「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」3日目（23日）で初披露される。
【写真】ビジュアル想像できない！渚カヲルを演じる尾上左近
渚カヲル役は歌舞伎界のプリンス・尾上左近が担当。制作スタッフとして脚本・演出を古典と現代を融合した新作歌舞伎の発表で注目を集める戸部和久（松竹芸文室）、振付は歌舞伎の古典から新作までの作品を担当・創作している藤間勘十郎、音楽の作曲は雅楽師として宮中でも活躍中の山田文彦が務める。
碇シンジ役を務める上村は「『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』でシンジ役をつとめます。上村吉太朗です。『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年、心よりお祝い申し上げます。この大切な節目のイベントで、大勢の人々を魅了し、どこか共感できるような人間味溢れる“シンジ”をつとめられること、とても光栄で、エヴァンゲリオンと歌舞伎のコラボという初の試みに携わることができますこと、今からとてもワクワクいたします！歌舞伎を通して新たな感動を届けられるよう、渚カヲルをつとめられる左近さんと共に全力で臨みます」とコメントを寄せた。
今回の歌舞伎は、1995年のテレビ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』誕生30周年を記念して企画されたもので、大型フェスの目玉企画として実施。会場の横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレートし、『エヴァ』の世界観を表現した体験企画が多数用意されている。
『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』は、フェスイベント最終日・３日目となる2月23日の「STAGE AREA」で公演され、歌舞伎舞踊と歌舞伎ならではの邦楽（歌舞伎音楽）、そして映像が織り成す一期一会の舞台となる。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、未知の敵性生命体“使徒”が襲来した世界が舞台で、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段である汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと人類の運命を描いたストーリー。
1995年から1996年にかけてテレビアニメが放送され、その後、2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録し、2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題となった。
渚カヲル役は歌舞伎界のプリンス・尾上左近が担当。制作スタッフとして脚本・演出を古典と現代を融合した新作歌舞伎の発表で注目を集める戸部和久（松竹芸文室）、振付は歌舞伎の古典から新作までの作品を担当・創作している藤間勘十郎、音楽の作曲は雅楽師として宮中でも活躍中の山田文彦が務める。
碇シンジ役を務める上村は「『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』でシンジ役をつとめます。上村吉太朗です。『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年、心よりお祝い申し上げます。この大切な節目のイベントで、大勢の人々を魅了し、どこか共感できるような人間味溢れる“シンジ”をつとめられること、とても光栄で、エヴァンゲリオンと歌舞伎のコラボという初の試みに携わることができますこと、今からとてもワクワクいたします！歌舞伎を通して新たな感動を届けられるよう、渚カヲルをつとめられる左近さんと共に全力で臨みます」とコメントを寄せた。
今回の歌舞伎は、1995年のテレビ放送で社会現象を巻き起こした『新世紀エヴァンゲリオン』誕生30周年を記念して企画されたもので、大型フェスの目玉企画として実施。会場の横浜アリーナを展示周遊が可能な「EVA EXTRA 30」エリア、多彩なステージエンタテインメントを提供する「STAGE AREA」にセパレートし、『エヴァ』の世界観を表現した体験企画が多数用意されている。
『歌舞伎交響曲第急番 エヴァンゲリオン』は、フェスイベント最終日・３日目となる2月23日の「STAGE AREA」で公演され、歌舞伎舞踊と歌舞伎ならではの邦楽（歌舞伎音楽）、そして映像が織り成す一期一会の舞台となる。
『新世紀エヴァンゲリオン』は、未知の敵性生命体“使徒”が襲来した世界が舞台で、人類が“使徒”に対抗する唯一の手段である汎用人型決戦兵器エヴァンゲリオンのパイロットとなった少年少女たちと人類の運命を描いたストーリー。
1995年から1996年にかけてテレビアニメが放送され、その後、2007年からは『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズとして再始動。『：序』『：破』『：Ｑ』の3作が公開されて大ヒットを記録し、2021年に公開した完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はシリーズ初の興行収入100億円を突破し、大きな話題となった。