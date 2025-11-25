THE RAMPAGE川村壱馬、“コロロ愛”を熱弁 オリジナル食べ方も披露し会場ほっこり
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの川村壱馬が、8月下旬に都内で開催された『UHA味覚糖コロロ presents THE RAMPAGE BUZZ コロロ tube 2025』に登場した。
【動画】THE RAMPAGE 川村壱馬が“じゅわっと濃い”秘密を暴露！？
川村はメンバーの吉野北人とともに『UHA味覚糖コロロ』のCMに出演中で、公式サイトでは同商品を使って“BUZZを生み出す”チャレンジ企画にも参加している。この日のイベントでも、ファンの前で“コロロ愛”を熱弁。「ヨーグルトにコロロをたくさん入れて食べています。めっちゃいいんです！」と、自己流の楽しみ方を紹介し、観客を笑顔にした。
さらにイベントのサイコロトークでは、「じゅわっと濃い秘密を暴露」というお題に挑戦。しかし、なかなかエピソードが出てこず「どないすんねん」と困惑する一幕も。進行役の芸人・ペレ草田に助け舟を出され、その場は流れたが、エンディングに差し掛かったところで川村が自ら「秘密暴露！」と切り出し、「コロロマイスターになってから、店頭に並んでいるコロロを全部買っていいのか、それとも誰かのために残しておくべきか悩んでいます」と告白。
思わずクスッとする“隠せないコロロ愛”に、集まった約100人のファンから温かい笑いと拍手が送られ、イベントは和やかな空気に包まれた。
