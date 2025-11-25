JAXA＝宇宙航空研究開発機構は2025年11月25日、革新的衛星技術実証4号機として打ち上げられる9機の衛星のうち、「小型実証衛星4号機（RAISE-4）」の打ち上げ予定日時が決定したことを発表しました。

JAXAによると、小型実証衛星4号機を搭載するアメリカ企業Rocket Lab（ロケットラボ）の「Electron（エレクトロン）」ロケットは、ニュージーランドのマヒア半島にあるロケットラボの第1発射施設から日本時間2025年12月5日12時00分に打ち上げられる予定です。

また、Rocket Labの打ち上げミッションの名称は、小型実証衛星4号機にちなんで「RAISE And Shine」と命名されています。

【▲ 小型実証衛星4号機（RAISE-4）のフライトモデル（Credit: JAXA）】

【▲ 小型実証衛星4号機（RAISE-4）のCGイメージ（Credit: JAXA）】

【▲ 革新的衛星技術実証4号機のミッションマーク（Credit: JAXA）】

【▲ Rocket Labの打ち上げミッション「RAISE And Shine」のミッションマーク（Credit: Rocket Lab）】

革新的衛星技術実証4号機として打ち上げられる9機の衛星は、当初は日本で開発中の「イプシロンS」ロケットで打ち上げられる予定でした。

しかし、イプシロンSは2023年7月と2024年11月に実施された第2段モータの地上燃焼試験で2回とも爆発が発生し、原因究明が進められている段階であり、打ち上げの目処は立っていません。

JAXAは実証テーマを実施する機関への影響を調査した上で、2025年度内の打ち上げを堅守するために、革新的衛星技術実証4号機の打ち上げに使用するロケットをElectronに変更したことを2025年10月に発表していました。

なお、イプシロンSとElectronでは搭載できるペイロードの重量が異なるため、革新的衛星技術実証4号機の打ち上げは2回に分けて行われます。小型実証衛星4号機に続く8機の超小型衛星の打ち上げ目標期間は、2026年1月〜2026年3月です。

革新的衛星技術実証4号機とは

革新的衛星技術実証4号機は、大学・研究機関・民間企業などが開発したハードウェアに宇宙での実証の機会を提供する、JAXAの「革新的衛星技術実証プログラム」における4回目の実証機会です。

公募テーマは2022年6月〜7月にかけて募集され、以下の8つの部品・機器と8機の超小型衛星が選定されました。

小型実証衛星4号機（RAISE-4）に搭載される部品・機器

・低軌道衛星MIMO／IoT伝送装置「LEOMI」（NTT株式会社／JAXA）

・民生GPU実証機「GEMINI」（三菱電機株式会社）

・水を推進剤とする超小型統合推進システム「KIR-X」（株式会社Pale Blue）

・小型衛星用パルスプラズマスラスタ「TDS-PPT」（株式会社高橋電機製作所／山梨大学）

・膜面展開型デオービット機構「D-SAIL」（株式会社アクセルスペース／サカセ・アドテック株式会社）

・発電・アンテナ機能を有する軽量膜展開構造物「HELIOS-R」（サカセ・アドテック株式会社／JAXA／東京科学大学）

・耐放射線地球観測カラーカメラ「CF-CAM」（マッハコーポレーション株式会社）

・SOISOC活用オンボードAI物体検知機「AIRIS」（三菱重工業株式会社）

超小型衛星（CubeSat）

・編隊飛行技術試験衛星「MAGNARO-II」（名古屋大学）

・海洋観測データ収集IoT技術実証衛星「KOSEN-2R」（米子工業高等専門学校／群馬工業高等専門学校）

・一体成型技術実証衛星「WASEDA-SAT-ZERO-II」（早稲田大学）

・CubeSat搭載用超小型マルチスペクトルカメラ実証衛星「FSI-SAT2」（一般財団法人未来科学研究所）

・折り紙リフレクトアレーアンテナ実証衛星「OrigamiSat-2」（東京科学大学）

・バッテリ異常検知システム実証衛星「Mono-Nikko」（株式会社大日光・エンジニアリング）

・地震先行現象検知検証衛星「PRELUDE」（日本大学／静岡県立大学）

・速報実証衛星「ARICA-2」（青山学院大学／理化学研究所／株式会社IHIジェットサービス）

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

関連記事JAXAの革新的衛星技術実証4号機は米企業のロケットで宇宙へ 2025年度内の打ち上げを堅守参考文献・出典JAXA - 革新的衛星技術実証4号機（小型実証衛星4号機）の打上げ日時Rocket Lab - RAISE And Shine (Next Launch)