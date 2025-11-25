11月24日放送の特番『ウルトラタクシー』（TBS系）での、木村拓哉とSnow Man・目黒蓮の豪華共演と勝負強さが話題となっている。

木村がタクシー運転手となり、乗客をおもてなしするという内容の、この番組。1組めの蒼井優と上戸彩に続いて、2組めの乗客が目黒だった。

「ゴルフ初心者の目黒さんは、都内の練習場で木村さんに特別ゴルフレッスンを受けたあと、2人で、あるミッションに挑むことになりました。

それは、目黒さんが1.5mの距離、木村さんは3mの距離から、パターでカップインさせるというものでした。成功したら、目黒さんにゴルフセットを番組からプレゼントされるのです」（芸能記者）

それぞれ、与えられた回数はわずか2回。目黒は、1打めはわずかにカップから外れたものの、2打めは木村のアドバイスを受け、みごとカップインした。

「続く木村さんは、倍の長さの3mでした。3mのパターを決められる確率は、アマチュアゴルファーで15％、プロでも30％という低いものでしたが、こちらも2打めで成功。目黒さんにゴルフセットが進呈されました」（同前）

2人のチャレンジはさらに続いた。2016年、日本ハムファイターズ時代の大谷翔平がマークした当時の日本最速記録、165km/hを再現できる特別なピッチングマシーンに挑戦したのだ。すると木村は4球め、目黒も5球めで、ともにファウルではあったが、きちんとバットに当て、打ち返したのである。

Xでは、プレッシャーがかかるなかでの勝負強さと運の強さに

《さすがスーパースター》

《神よ神!》

《決める男たち…》

と、思わずうなる声が寄せられた。2人のスター性は、これまでもさまざまな番組で目撃されてきた。

「2012年10月、木村さんは特番『タモリ・中居のガチでイイのに!?〜ドラマチックリビングルーム〜DRAMATIC LIVING ROOM』（フジテレビ系）で、アーチェリーに挑戦しました。

放った矢は100点のド真ん中、的の奥に埋め込まれている、わずか1cmのカメラのレンズを直撃し、はじき返されたのです。これには司会の中居正広さんも『かっけー!』と興奮。2回めも、的の中心にもっとも近い100点の枠内に刺さり、2回で200点の満点を出していました。

目黒さんも、2023年7月放送の『人間観察バラエティ モニタリング』（TBS系）で、高校の体育館の壇上から、12m先の的に、サッカーボールをわずか3球めで当てたことがあります」（前出・芸能記者）

彼らはバラエティでの勝負ごとだけではなく、本業で結果を残してきたからこそ、いまの地位がある。

「くしくもこの特番のなかでは、目黒さんが2026年1月から『SHOGUN 将軍』シーズン2に参加することを内々に知っていた木村さんが、『とんでもないビッグニュースを耳にしたんですけど、（公式発表前なので）まだこれは言えないです。（でもこのニュースを知ったらみんな）Go! めめって感じになりますよ、みなさん』と、目黒さんにエールを送っていました」（放送作家）

目黒が世界の階段を駆け上がる直前に、大先輩・木村拓哉との貴重な共演となった。