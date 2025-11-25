元バドミントン日本代表でタレントの潮田玲子（42）が25日までに自身のインスタグラムを更新。プライベートショットを披露した。

潮田は「楽しみにしていたりんご狩りへ行ってきました というのも、夫が今年林檎の木をお世話になってる方からプレゼントしてもらいまして 収穫時期になったので仲良しファミリーと共に群馬県沼田市へ〜 せっかく行くなら泊まりたいーということで年一恒例の？@tomoko_honda_official_phonicsちゃん @keiigarashi_officialさんファミリーと共に伊香保温泉へ〜」とつづり、バスケットボール元日本代表でB3新潟の五十嵐圭、フリーアナウンサーの本田朋子夫婦との写真を複数枚投稿した。

この投稿にファンからは「なんと五十嵐圭ファミリーと 仲良しなんですね」「潮田さんと本田さんのツーショットがめちゃくちゃ素敵ですね」「理想夫婦×2」などの声が寄せられた。

潮田は元サッカー選手の増嶋竜也はと2012年に結婚。15年に第1子男児、17年に第2子女児を出産した。